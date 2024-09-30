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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

Brent petrol varil fiyatı 72,34 dolara çıkarak artış gösterdi; Orta Doğu'daki çatışmalar etkili.

30.09.2024 10:18
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 71,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artarak 72,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 68,70 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, Orta Doğu'da süren çatışmalar ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin petrol talebini artıracağı beklentisi etkili olmaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok bölgeye hava saldırısı sürüyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden olurken, Hizbullah ise İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alarak roket ve füzelerle karşılık veriyor.

Lübnan Hizbullah'ı bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Öte yandan, analistler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Uzmanlar, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin, Fed'in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de hükümetin geçen hafta açıkladığı ekonomik teşvikler piyasalara olumlu yansımaya devam ederken, hükümet, konut sektöründeki mevcut sorunların çözümü için bankaların mortgage faiz oranlarının düşüreceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ekonomik hareketliliği artırmak için Çin'in attığı adımların ülkede petrol talebini de olumlu etkileyeceği beklentisi fiyatların artışını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,89 ile 73,78 dolar aralığının direnç, 70,66 ile 69,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

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