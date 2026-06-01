Brent Petrol Fiyatında Artış

01.06.2026 09:27
Brent petrol varil fiyatı 93,33 dolara yükseldi, yükselişte ABD-İran gerginliği etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 93,33 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 94,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,12 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 93,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, İran ile ABD arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar ile İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırıları ve işgali genişletme kararı etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını bildirdi. İran ise ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) İran kara suları üzerinde düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik kara saldırıları ve işgalin genişletilmesi talimatı verdi. İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi. Netanyahu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişi devam ederken, yapılan sert açıklamalar anlaşma ihtimallerini zayıflatarak petrol fiyatlarını destekleyen bir unsur oldu. İran'ın ABD ile imzalanma ihtimali bulunan mutabakat zaptında kendi değişikliklerini uygulayacağı bildirildi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." dedi.

Söz konusu gelişmeler, yatırımcıların Hürmüz Boğazı'nda arzın aksayabileceğine ilişkin endişelerini de artırıyor. CENTCOM, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 118'e ulaştığını bildirdi. İran tarafı ise son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 28 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

Analistler, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilere rağmen Orta Doğu'daki arz güvenliği risklerinin petrol piyasasında fiyatları desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,73 doların direnç, 92,67 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

