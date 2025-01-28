Brent Petrol Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı 76,56 dolara yükseldi. Fed'in faiz kararı belirsizliği etkili.

28.01.2025 11:18
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,11 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.27 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 76,56 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklaması beklenen faiz kararına yönelik belirsizliklerin etkisiyle yükseldi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yılın ilk faiz indirimine mayısta yüzde 59 ihtimalle gitmesi bekleniyor. Bu beklentiler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ekonomik canlanma ve talep artışı öngörülerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senato onayını alarak ABD Hazine Bakanı oldu. Bessent'in Hazine Bakanlığı'na atanması, piyasalarda ekonomik büyümeyi destekleyecek bir gelişme olarak olumlu karşılandı.

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, AB'nin, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldığını duyurması, fiyat artışlarını destekledi. Kallas, Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, neden olduğu zararın bedelini ödemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, Rusya'ya yönelik geniş çaplı yaptırımlar arasında ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ürünler, lüks tüketim malları, altın ve elmas yer alıyor. Özellikle, deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerine yönelik yasaklar ile bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, yaptırımlar arasında öne çıkıyor.

Bu gelişmeler, piyasa oyuncularının küresel petrol arzında kesinti yaşanabileceğine yönelik endişeleri besleyerek fiyatların yükselmesine katkı sağlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,64 doların direnç, 74,10 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Rusya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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