Brent Petrol Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Yükselişte

Brent Petrol Fiyatları Yükselişte

Brent petrolün varil fiyatı, nükleer müzakerelerdeki belirsizlikle 65,53 dolara yükseldi.

21.05.2025 09:51
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 artarak 65,53 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,60 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısmi artışında, ABD ile İran arasında süren nükleer müzakerelerde anlaşmaların sekteye uğrayacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bütçe oturumunda İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını ancak böyle bir anlaşmanın kolay olmayacağını söyledi.

Rubio, İran ile nükleer anlaşmaya varıncaya kadar bu ülkeye uygulanan tüm yaptırımların yürürlükte kalacağını bildirdi.

Washington ve Tahran arasındaki nükleer müzakere sürecinin sarsıntılı geçeceğine yönelik bilgi akışı petrol arzında kesintilerin yaşanacağına dair beklentileri artırarak, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 499 bin varil arttığını bildirdi. Söz konusu artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini besleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Ayrıca, ABD ile Çin arasında karşılıklı tarifelerin, önceki seviyelere kıyasla daha düşük olsa da uygulanması, küresel ticaretin sekteye uğrayabileceğine ve bunun da büyüme ile enflasyon üzerinde olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırıyor. Söz konusu endişelerin, piyasa oyuncularının talep iştahını törpüleyerek, fiyatları baskılayacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,56 doların direnç, 59,90 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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