Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş

Brent petrol varil fiyatı 71,67 dolara gerileyerek düşüş gösterdi; Fed açıklamaları bekleniyor.

14.11.2024 10:17
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 71,67 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,84 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalar öncesinde düşüşe geçti.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayacağı endişelerini desteklemesi, petrol fiyatlarını baskıladı.

Enflasyon verileri, Fed'in aralık toplantısında da faiz indirimine gitmesinin uygun olup olmayacağının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde bankanın faiz indirimlerine ara verilebileceği ifade ediliyor.

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini azaltacağı düşünülüyor. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.33'te (06.33 GMT) yüzde 0,12 artarak 106,61'a düştü.

Bugün Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

Öte yandan dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğüne işaret eden Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri, fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

API, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 777 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon varil artacağı yönündeydi. Söz konusu veri, ülkede talebin arttığına yönelik düşünceleri besleyerek petrol fiyatlarını destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 73,52 doların direnç, 70,45 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş - Son Dakika

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