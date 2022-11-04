Akaryakıta çifte zam: Benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi - Son Dakika
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Akaryakıta çifte zam: Benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi

04.11.2022 00:34

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından benzinin litresi 23 lira sınırına, LPG'nin litresi ise 11 lira sınırına dayandı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından bu kez de akaryakıta çifte zam geldi.

BENZİN VE LPG'NİN FİYATI ARTTI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 56 kuruş arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de 10 lira 54 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Benzin ve LPG'ye yeni zam! Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor Benzin ve LPG'ye yeni zam! Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor

Lpg, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta çifte zam: Benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam: Benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi - Son Dakika
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