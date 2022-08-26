Motorine tekrar zam geldi! Fiyat 27 lirayı geçti - Son Dakika
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Motorine tekrar zam geldi! Fiyat 27 lirayı geçti

26.08.2022 00:22

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeyi sürdürüyor. Son dönemde seri bir şekilde fiyatı yükselen motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren fiyatı 87 kuruş yükselen motorinin litresi bazı şehirlerde 27 lirayı geçti.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günüise motorine 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bir zam daha geldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 87 kuruş arttı. Benzin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 90 kuruşa, İzmir'de 27 lira 2 kuruşa, Ankara'da ise 27 lira 2 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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