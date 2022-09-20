Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine dev indirim yapıldı - Son Dakika
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Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine dev indirim yapıldı

20.09.2022 00:16

Akaryakıt fiyatlarındaki bir aşağıya bir yukarı dalgalanma sürüyor. Gece yarısından itibaren motorine 1 lira 74 kuruşluk indirim geldi. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 7 kuruşa düşerken Ankara'da 23 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 2 liraya geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorin grubuna bu gece itibarıyla 1 lira 74 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL'DA 23 LİRA 7 KURUŞA DÜŞTÜ

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 81 kuruştan, 23 lira 7 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 23 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 2 liraya indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine dev indirim yapıldı - Son Dakika


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