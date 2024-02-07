Brent Petrolü 78,68 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???78,68 dolardan işlem görüyor.
Dün 79,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 78,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,44 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de arz ve talebe ilişkin veriler ile İsrail- Filistin çatışmasında ateşkes görüşmelerindeki ilerleme etkili oldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) dün yayımlanan raporunda, Aralık 2023'te günlük 13 milyon 300 bin varili aşan üretim ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ham petrol üretiminin, geçen ay soğuk hava koşulları nedeniyle 12,6 milyon varile gerilediğini bildirdi.
IEA, üretimin toparlanarak şubatta günlük yaklaşık 13 milyon 300 bin varile ulaşacağını ancak Şubat 2025'e kadar rekor seviyeyi aşamayacağının öngörüldüğünü belirtti.
Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 674 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 133 bin varil artacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.
Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı, arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde etkili oldu.
Hamas, dün yaptığı açıklamada, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.
Brent petrolde teknik olarak 78,89 ile 79,21 dolar aralığının direnç, 78,57 ile 78,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü 78,68 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?