Brent Petrolü 79,77 Dolardan İşlem Görüyor

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,77 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 80,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 79,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,61 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, yaz aylarında yoğunlaşan yolculukların etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentisi etkili oldu. Çarşamba günü dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak ham petrol ve benzin stoklarına yönelik verilerin ülkedeki talebe dair ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısının azalması ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle artan arz endişeleri de fiyatların yükselişini destekliyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 492'ye düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 64 azaldı.

Dün Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 gemiyi vurduklarını açıkladı. Cuma günü ise Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Ayrıca Birleşmiş Miletler (BM), Yemen'deki Husilerin 11 BM personelini alıkoyduğunu bildirmişti.

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerginlikler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekliyor. ABD'de açıklanan işsizlik oranının yükselmesine karşın tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gideceğine yönelik tahminlerin güçlenmesi petrol fiyatlarındaki artışı kısıtlıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali cuma günü yüzde 83'ten yüzde 51'e gerilerken, kasım ayı için yüzde 81'den 77'ye indi.

Çarşamba günü Fed'in politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Uzmanlar, piyasalarda arz-talep dengesine ilişkin ipuçları verecek ve yarın açıklanacak OPEC aylık petrol piyasası raporuna odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 80,22 ile 81,28 dolar aralığının direnç, 79,16 ile 78,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.