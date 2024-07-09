Brent Petrolü 85,72 Dolardan İşlem Görüyor

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 85,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,25 dolardan alıcı buldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali petrol fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere dün Mısır'a gitmişti. Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak üzere olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de geçen hafta açıklanan veriler ekonomik yavaşlamanın devam ettiğine ve ülkede talebin zayıfladığına işaret etti. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ederken uzmanlar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerini yakından takip edecek.

Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası'nın petrol arzına etkilerini yakından takip ediyor. ABD'nin Teksas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 milyondan fazla hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Kasırga'dan dolayı ABD'de bazı limanların kapatılabileceği endişesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Limanların kapanması, ham ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını, rafinerilere petrol sevkiyatını ve bu tesislerden motor yakıtı teslimatını geçici olarak durdurabilir.

Brent petrolde teknik olarak 86,60 ile 87,96 dolar aralığının direnç, 84,72 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.