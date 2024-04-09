Brent Petrolü Yükseliş Eğiliminde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,52 dolardan işlem görüyor.
Dün 91,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 90,52 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,50 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin Gazze'de ateşkese yol açacağı ve Orta Doğu'daki gerilimi hafifleteceği yönündeki belirsizliğin ardından tekrar yükseliş eğilimi gösterdi.
Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.
İsrail medyası, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu aktardı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği, müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği ifade edildi.
Hamas'ın konuya ilişkin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdikleri ancak İsrail'in Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği belirtildi.
Öte yandan, Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için başlatılan "Aspides" misyonu kapsamında 68 gemiye yakın koruma sağlandığını ve 11 saldırıya karşı konulduğunu duyurdu.
Söz konusu gelişmeler, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.
ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantısına ait tutanakların da yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, veriler ve tutanaklardan alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.
Brent petrolde teknik olarak 91,54 ile 93,84 dolar aralığının direnç, 89,24 ile 86,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği sağlıyor. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği desteğin başvuruları tamamlandı ve gübre dağıtımı Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken vatandaşlar doğal kokulardan oluşan kolonyalara ilgi gösteriyor. Kolonya, geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmanın yanı sıra dezenfektan özelliğiyle de tercih ediliyor. Kolonya alırken kaliteye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, fiyatlar litre başına 120-150 TL arasında değişiyor.
Siirt'te Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar alışveriş telaşı yaşayarak çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayramlık alışveriş için giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar, AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşadı. Bayram şekeri satan esnaf da yoğun talep aldı.
Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan çörekler, yoğun ilgi görmesi üzerine çörek ustaları gece saatlerinde bile çalışmaya devam ediyor. Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet olup, taş fırınlarda pişirilerek sofralara sunuluyor. Çörekler, Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık olarak tüketiliyor ve uzun yıllardır süren geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. Çörek ustaları, müşterilerin taleplerine yetişebilmek için gece mesaisi yaparken, bu geleneksel lezzetin bayram sevincine katkı sağladığı için memnun olduklarını belirtiyor.
Amasya'da yaşayan terzi Zeynep Yenice, eşinin ve komşularının kullanmadığı kıyafetleri çocuk elbiseleri ile çantalara dönüştürerek israfı önlemekte ve para kazanmaktadır. Bu çalışmalarıyla şehirdeki sıfır atık uygulamalarına da örnek olmaktadır. Yenice, işyerinin kepengini indirip üretimini evinde sürdürmek zorunda kaldığı için mikro kredi uygulamasından faydalanarak üretim yapmış ve kazancını artırmıştır. Ayrıca, dükkanında patik, iğne oyası gibi ürünler üreten kadınlara satış noktası oluşturarak destek vermektedir.
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