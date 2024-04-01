Brent Petrolü Yükselişte: İsrail-Filistin Çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı Enerji Arzını Etkiliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,28 dolardan işlem görüyor.
Perşembe günü 87,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 87,28 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,48 dolardan alıcı buldu.
Cuma günü petrol piyasalarında Paskalya tatili dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.
Fiyatların haftaya yükselişle başlamasında, İsrail ve Filistin arasında süren çatışmanın ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi etkili oldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, geçen hafta Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanmasına yönelik karar almasına rağmen İsrail, ateşkes çağrılarını dikkate almayarak saldırılarına devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Kızıldeniz'den geçen İsrail yanlısı gemileri hedef almayı sürdürüyor. Buna karşın ABD başta olmak üzere bazı batılı ülkeler karşı misilleme yapıyor.
Cuma günü ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracını imha ettiğini bildirmişti. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı devam ederken Husiler de tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef amaya devam edeceklerini dile getirdi.
Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.
Rusya'daki petrol rafinerileri tekrar tam kapasite çalışmaya başlayana kadar daha az petrol işleyecek ve bu durum, küresel rafine petrol ürünü pazarındaki sıkışıklığı artırarak jet ve dizel yakıt fiyatlarını yükseltiyor.
Uzmanlar, Rusya'nın yılın ikinci çeyreğine yönelik petrol üretimini günde 471 bin varil daha azaltma kararı almasının ardından Brent petrol fiyatlarının bu yıl 100 doları test edebileceğini öngörüyor.
Brent petrolde teknik olarak 87,73 ile 88,12 dolar aralığının direnç, 86,55 ile 86,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü Yükselişte: İsrail-Filistin Çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı Enerji Arzını Etkiliyor - Son Dakika
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 5 akaryakıt istasyonunun 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edildi. Bu istasyonlar eksiklikleri giderilene kadar mühürlendi ve 2 istasyona ise ihtar verildi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ekonomik programa odaklanması gerektiğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100'ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.
Dolar 32,4260 liradan, euro ise 34,9760 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,4260 liradan, euro ise 34,9760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,38 liradan, euro ise 35,05 liradan satılmıştı.
Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 artışla 10.149,00 puandan başladı. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 10.100 ve 10.000'in destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 6 köyün geçiş güzergahı olan merkez ilçeye bağlı Kayapa ve Lalapaşa'ya bağlı Ortakçı köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik yol asfaltla kaplandı. Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4260 liradan, avro 34,9760 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
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