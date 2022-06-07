Brent petrolün varil fiyatı 120,12 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 120,12 dolar

07.06.2022 09:32
Brent petrolün varil fiyatı 120,12 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 121,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 120,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle petrol talebinde artış beklentileri güçleniyor.

Dünya genelinde artan petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri de fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıkladı.

Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 120,71 ile 121,90 dolar aralığının direnç, 119,52 ile 118,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 120,12 dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 120,12 dolar - Son Dakika
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