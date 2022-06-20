Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi hayat pahalılığını protesto etti - Son Dakika
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Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi hayat pahalılığını protesto etti

20.06.2022 16:18
Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi hayat pahalılığını protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi hayat pahalılığını ve ücretlerin yeterince artırılmamasını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi hayat pahalılığını ve ücretlerin yeterince artırılmamasını protesto etti.

Belçika'daki en büyük işçi sendikalarının çağrısı üzerine protestocular Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde buluştu.

Garın karşısına kurulan dev ekrana "Hayat çok pahalı daha yüksek ücret istiyoruz" yazıldı.

Göstericiler, "Maaşları artırın", "Hastane ve okullar için para", "Maaşlarımızı serbest bırakın", "Ücret soygununu durdurun" yazılı pankartlar açtı.

Sendikalarının kırmızı, yeşil ve mavi renk flamalarını taşıyan ve aynı renklerde kıyafetler tercih eden protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Güney Tren İstasyonuna kadar yürüdü.

Göstericiler, yürüyüş boyunca hükümet karşıtı sloganlar attı. Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı yürüyüş nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde trafik aksadı.

Protestocuların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ülke genelinde grev yapılıyor

İşçi sendikalarının çağrısı üzerine ülke genelinde 1 günlük grev yapılıyor. Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılma kararı aldı. Bu nedenle bugün Brüksel Havalimanı'ndan yolcu uçağı kalkamıyor.

Grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri aksıyor.

Hayat pahalılığına tepki

Göstericiler, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.

Belçika'da uygulamada olan endeksleme sistemiyle çalışanların ücretleri enflasyondaki artış oranı kadar artırılıyor. İşverenler ise otomatik ücret endekslemesinden rahatsız ve bunun iptalini istiyor.

Ancak, sendikalar söz konusu endeksleme sisteminin muhafaza edilmesini ve özel sektörde ücret artış oranlarını sınırlayan yasaların değiştirilmesini talep ediyor.

Ülkede enflasyon, geçen ay yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

Belçika, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi hayat pahalılığını protesto etti - Son Dakika

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