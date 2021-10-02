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BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda - Son Dakika

BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda

02.10.2021 13:11
BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, koronavirüs salgınının şekillendirdiği şartlarda tedarik zincirinde yeni arayışların başladığı bir dönemde küresel pazarlardaki konumlarını güçlendiren projelerde yer almayı sürdürüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, koronavirüs salgınının şekillendirdiği şartlarda tedarik zincirinde yeni arayışların başladığı bir dönemde küresel pazarlardaki konumlarını güçlendiren projelerde yer almayı sürdürüyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de temaslarını yoğunlaştıran BTSO üyeleri, tekstil sektöründe nitelikli buluşmalara sahne olan Los Angeles'ta 'LA Textile 2021 Fuarı'na katıldı. BTSO, Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa'nın başta ABD olmak üzere dünya pazarlarından daha fazla pay alması için gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyeleri için Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi ile Eylül ayı içinde Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen International Franchise Expo fuarına iş gezisi organizasyonu gerçekleştiren BTSO, tekstil sektör temsilcilerini de yine KFA projesiyle Los Angeles'taki 'LA Textile 2021 Fuarı'na taşıdı. Fiziksel buluşmaların yeniden hız kazandığı bir dönemde sektör profesyonellerini bir araya getiren fuar organizasyonu için ABD'de bulunan Bursalı tekstilciler, farklı ülkelerden katılımcılarla işbirliği masasına oturdular. Fuara Gürkan Brode firmasını temsilen katılan Davut Gürkan, pandemi nedeniyle yaklaşık 16-17 aylık bir dönemin ardından yeniden başlayan fiziksel fuarların sektörün tüm taraflarına önemli katkılar sunduğunu söyledi. Aynı zamanda BTSO 5. Meslek Komitesi Başkanı da olan Gürkan, "Odamızın Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında Los Angeles'ta düzenlenen bu önemli iş gezisi, ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Firmalarımız Türkiye'den yaklaşık 14 saatlik uçuş mesafesinde ürünlerini sergilerken, yeni ticaret köprüleri kuruyor. Gerek fuarın ziyaretçi profili gerekse de katılımcıların beklentilerini karşılaması açısından güzel bir organizasyon. Bursa Büyürse Türkiye Büyür, inancı ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda düzenlenen bu iş gezisinin firmalarımız, Bursamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. Akrida Tekstil adına fuarda yer alan Yavuz Özdemir de farklı ülkelerden yaklaşık 90 firmanın stant açtığı fuarda Türkiye'nin 15 firmayla yer aldığını söyledi. Fuarın gerçekleştiği California Market Center binasında konfeksiyon üreticilerinin ofislerinin bulunduğuna işaret eden Özdemir, "Gelen ziyaretçilerin niteliği ve yapılan görüşmeler de firmalarımız açısından oldukça verimli bir iş gezisi programı gerçekleştirdiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, milli katılım organizasyonu gerçekleştirdikleri LA Textile'nin tekstil ve konfeksiyon sektörünün ABD pazarındaki hedefleri doğrultusunda oldukça önemli bir fuar olduğunu söyledi. Tedarik zincirinin kırılması sebebiyle zaten çok güçlü bir konumda bulunan Türk tekstiline ilginin daha da arttığını belirten Engin, "Standlarımızı ziyaret edenlerin birçoğu Türkiye ile işlerini artırmak istediklerini bildiriyor. Önümüzde çok ciddi bir fırsat var. Bu nedenle çabuk hareket etmemiz gerekiyor. Giyimlik tekstilde kumaşlarımızın kalitesi ve tasarımları Amerika'da çok beğeniliyor. Büyük alım ofislerinin New York'ta ve bu bölgede bulunması, diğer taraftan karar verici nitelikteki alıcıların firmalarımızla buluşmaları ihracatımızı sadece Amerika ile değil, tüm dünya ile geliştirmemiz açısından da oldukça önemli." diye konuştu.

"BTSO'nun Los Angeles'ta yer alması çok önemli"

Türkiye'nin ham maddeden nihai ürüne kadar tekstil sektöründe tedarik zincirinin tüm evrelerine sahip olduğuna işaret eden Engin, "Pandemi döneminde tekstil sektöründe büyümeyi sürdürerek, ihracatımıza ve ekonomimize katkılarımızı artırdık. Alıcılarımızın sadece kumaş tedariğini değil nihai ürünleri de bizlerden temin etmelerini hedefliyoruz. Tüm katılımcılarımız için faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. BTSO'nun da bu önemli buluşmalarda yer alması çok önemli. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'ı ve Oda üyelerimizi ayrıca kutluyorum. BTSO ile ortak hedefler doğrultusunda ülkemizin dış ticaretini geliştiren projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında KOSGEB destekleriyle gerçekleştirilen Los Angeles iş gezisi programı, Oda üyelerinin fuar dışında da önemli temaslarda bulunmasına imkan sağlıyor. Heyet Başkanı ve 5. Meslek Komitesi Başkanı Davut Gürkan, BTSO Meclis Üyesi Yavuz Özdemir ve programda yer alan Oda üyeleri, yatırım danışmanlığı alanındaki çalışmalarıyla ABD pazarını hedefleyen firmalara rehberlik hizmeti sunan Unita Club firmasını ziyaret etti. Firma ortağı Egemen Alpay ile bir araya gelen BTSO heyeti, ABD pazarının Türk firmalarına sunduğu fırsatlara ilişkin bilgiler verdi. - BURSA

BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda
BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda
BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda
BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda
BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Los Angeles, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı'nda - Son Dakika Ekonomi


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