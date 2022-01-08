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Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı - Son Dakika

Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı

08.01.2022 10:15

Havalar soğudu, yün içliklere talep arttıBURSA Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında sıcak tutan yün içlikler büyük talep görmeye başladı.

Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı

BURSA Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında sıcak tutan yün içlikler büyük talep görmeye başladı. Esnaf, yün içlikleri, "Doğalgaz ve elektrik faturalarını düşüren donlar burada" sloganıyla satıyor.

Koyunlardan elde edilen yünlerle yapılan içlikler kışın soğuk havalarda vatandaşları sıcak tuttuğu için tercih ediliyor. Vücuttaki teri dışarı attığı için vatandaşların vücudunu ve kuru tutan yün içlikler rağbet görüyor. Bursa'da yün içlik satan esnaf iş yerinin camına astığı, "Doğalgaz faturalarını düşüren donlar burada" sloganıyla içliklerin satışını yapıyor. Yün içlikler defolu ve defosuz olarak 55 ila 110 liraya satılıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte yün içliklere talebin arttığını ifade eden Naci Bağcı, "Bizim sloganımız üşü de gel. Havalar soğuyunca vatandaş ısınmayı yünde buluyor. Yünü giydi mi insanlar kombiyi kısıyor. Bu da faturaların düşmesine sebep oluyor. Yün giymek sağlıktır. Vücudu hiç ıslak tutmaz. Vücuttaki teri dışarı atar, ağrıları olanlar yünü tercih ediyor" dedi.

Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı
Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı

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Doğalgaz, Bursa, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar soğudu, yün içliklere talep arttı - Son Dakika Ekonomi


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