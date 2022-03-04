Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı - Son Dakika
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Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı

04.03.2022 17:57
Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı

Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta da yansıdı. Akaryakıt fiyatları art arda üç gün zamlandı. Bu gece itibariyle geçerli olmak üzere benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.

BENZİN VE MOTORİNE 3 GÜN İÇİNDE 3. ZAM

Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart (bugün) tarihinde ise benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. 5 Mart tarihinden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere ise benzine 69, motorine 84 kuruş zam geldi. Böylece son 3 günde 3 kez fiyat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

YORUMLAR
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Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi

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Son Dakika Ekonomi Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı - Son Dakika
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