Bu gece yarısından itibaren benzine 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren benzine 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor

29.05.2023 10:10

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 66 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21 lira 23 kuruştan, Ankara'da 21 lira 58 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 56 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL'DA 21 LİRA 23 KURUŞTAN SATILACAK

30 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21 lira 23 kuruştan, Ankara'da 21 lira 58 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 56 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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28 Mayıs Seçimi, Seçim 2023, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren benzine 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren benzine 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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