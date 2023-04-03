Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim beklenirken, pompaya yansıyacak büyük indirimle birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 10 lira 13 kuruştan, Ankara'da 10 lira 9 kuruştan ve İzmir'de ise 10 lira 16 kuruştan satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika