Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek! Akaryakıta bu gece büyük bir indirim geliyor

Müşteri gibi takip etmişler! Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonunda çok sayıda gözaltı var

Seçime 41 gün kala dikkat çeken Kılıçdaroğlu anketi! 4 ay önceye göre fark çok büyük

Artık "Türkiye'nin Arda'sı" değil! Genç yıldız derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isme sert çıktı: Benden hangi yüzle randevu isteyeceksin?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

LPG'YE DEV İNDİRİM GELİYOR

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim beklenirken, pompaya yansıyacak büyük indirimle birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 10 lira 13 kuruştan, Ankara'da 10 lira 9 kuruştan ve İzmir'de ise 10 lira 16 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.