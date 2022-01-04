Üye Girişi
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler - Son Dakika

Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler

04.01.2022 14:32

Zincir marketler, dolar kurundaki düşüş sonrası üst üste indirim açıklaması yapmıştı. Ancak vatandaş indirimlerin etiketlere yansımamasından şikayetçi. Türkiye'nin önde gelen bir market zinciri, 5 litrelik ayçiçeği yağında sadece 1 lira indirim yaptı. 22 Aralık'ta 109.90'dan satılan yağ, 1 Ocak itibarıyla 108.90'dan satılmaya başlandı.

Son dönemde gıda fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Dövizdeki artışı bahane edip fiyat artıranlar, ne yazık ki kurdaki düşüş sonrası aynı hızla fiyat indirmedi.

ERDOĞAN İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayında yaptığı açıklamayla firmalara indirim çağrısı yapmıştı. Erdoğan, "Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek." ifadelerini kullanmıştı.

İNDİRİMLER ETİKETLERE YANSIMADI

Erdoğan'ın çağrısı sonrası zincir marketler üst üste indirim açıklaması yapmıştı. Marketler fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirime gittiğini duyurdu. Ancak markete giden vatandaşlar, etiketlerde bir indirim olmamasından şikayetçi.

Zincir marketten pes dedirten indirim! 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler

5 LİTRELİK YAĞDA 1 LİRA İNDİRİM

Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketinden gelen indirim haberi ise vatandaşı çileden çıkartacak cinsten. 22 Aralık tarihinde 5 litrelik ayçiçek yağını 109.90'dan satan zincir market, 1 Ocak tarihinde aynı marka yağda indirime gitti. Ancak indirim miktarı hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Fiyatı 1 lira düşüren zincir market, yeni yılla birlikte söz konusu yağı 108.90'dan satmaya başladı.

YORUMLAR (2)
  • Osman Karatepe: Ne indiriminden bahsediyorsunuz ya hicbiseyde indirim yok devlet kendi alanındaki herşeye zam yaparken özel sektöre zam yapma diyemezsiniz devlet böyle yaparsa özel sektör kimse kusura bakmasın ezer geçer Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa kOÇER: 105 TL nin altında çiçek yağı yok 3 market dolaşdim hep fiytalar 105/120 arası indirim diye bişi yok ...80 TL ye indirildi diye her gün haberler görüyoruz palavradan ibaret. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Türkiye, Market, Aralık, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler - Son Dakika Ekonomi


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
20:24 Park yeri nedeniyle çıkan tartışmada emekli astsubay komşusunu öldürdü
20:17 EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
20:13 Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
19:53 Parti aracında uyuşturucuyla yakalanmışlardı! CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı
19:39 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi
19:24 ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!
19:01 Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam
18:48 Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
18:20 Selanik türküsünü dinleyen Meral Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı
18:16 Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 20:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement