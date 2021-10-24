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Bu yumurta diğerlerinden farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika

Bu yumurta diğerlerinden farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için birbirleriyle yarıştılar

24.10.2021 12:55

Bursa'da bir dernekte deve kuşu yumurtası satışa çıkarıldı. Katılımcıların satın almak için birbiriyle yarıştığı deve kuşu yumurtası, 180 TL'den satıldı.

Bursa'da bir dernekte gerçekleştirilen "Deve kuşu yumurtası mezadı" hayli ilgi gördü. Normal zamanlarda kuş satışı yapılan mezatta bu sefer deve kuşu yumurtası satıldı. Yumurtayı satın almak için onlarca katılımcı birbiriyle yarıştı. Yumurta, 180 TL'yi gözden çıkaran bir vatandaşa satıldı.

Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar

NORMALDE KUŞ SATIŞI YAPILIYOR

Yıldırım ilçesi Teleferik Kuş Severler Derneğinde her hafta kuş mezatı düzenleniyor. Kuş meraklıları buraya gelip beğendiği kuşu almak için bir biriyle kıyasıya yarışıyor. Mezatta çıkan kuşlar 20 ila bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde çıkıyor. Mezatta çıkan bir deve kuşu yumurtasını ilk defa gören kuş severler açık arttırmaya çıkan deve kuşu yumurtasını almak için bir biriyle kıyasıya yarıştı. Mezata ilk defa çıkan deve kuşu yumurtası 180 liraya satıldı. Yumurtanın sahibi Kaan Sarı, oldu.

Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar

İLK DEFA DEVE KUŞU YUMURTASI SATILDI

Her hafta kuş mezatı düzenlediklerini ifade eden Teleferik Kuş Severler Derneği Başkanı Hasan Küçüksarı, "Burada kuş meraklıları her hafta bir araya gelip mezata çıkan kuşları almak için mücadele veriyor. En yüksek fiyatı veren kuşun sahibi oluyor. Bu mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde mezatta çıkıyor. Bu hafta bir üyemizin getirdiği deve kuşu yumurtasını mezatta ilk defa çıkarttık. Yumurta mezatta 180 liraya alıcı buldu" dedi.

Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar

"KIRIP TADINA BAKACAĞIM"

Yumurtayı mezatta alan Kaan Sarı, "Bende kuş meraklısıyım buraya kuş almaya geldim. Deve kuşu yumurtası çıkınca almaya karar verdim. Daha önce hiç deve kuşu yumurtası yemedim bu yumurtayı kırıp tadına bakacağım" şeklinde konuştu.

Bu yumurta diğerlerinden çok farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya yarıştılar
Bu yumurta diğerlerinden farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için birbirleriyle yarıştılar

Türk Lirası, Yıldırım, Yumurta, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu yumurta diğerlerinden farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu yumurta diğerlerinden farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika
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