BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
26.09.2025 01:28  Güncelleme: 08:07
BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Haber Videosu

Bursa'da Deniz Otobüsleri'nin 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursada Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: DHA

