Buğday ve arpa üreticilerine TMO alım primi desteği ödenecek - Son Dakika
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Buğday ve arpa üreticilerine TMO alım primi desteği ödenecek

21.07.2022 09:26
Buğday ve arpa üreticilerine TMO alım primi desteği ödenecek

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödenecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödenecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira "TMO Alım Primi Desteği" ödemesi yapılacak.

Bu yıl üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katına kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak. Desteklemeden yararlanan üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak. Destekleme ödemesinde, 6 Haziran ile 1 Eylül tarihlerinde TMO'ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacak.

Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ödemeler, bütçe imkanları dahilinde 2022 yılı içinde Bakanlık bütçesinden banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.

???????Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek karar, 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buğday ve arpa üreticilerine TMO alım primi desteği ödenecek - Son Dakika

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