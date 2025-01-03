Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak? - Son Dakika
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Ekonomi

Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?

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Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zam oranları açıklandı. En düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği dahil 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

03.01.2025 12:15  Güncelleme: 12:37
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2024 verilerine göre, aylık enflasyon %1,03 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %44,38 oldu. Bu verilere dayanarak, memur ve memur emeklileri için %11,54, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %15,75 oranında maaş artışı yapıldı.

İLK ZAMLI MAAŞLAR OCAK AYINDA HESAPLARA YATACAK

En düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği dahil 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Böylece 3 ocak 2025 tarihi itibariyle memuriyete başlayan bir kişinin eline geçecek net rakam 45 bin 555 TL olarak hesaplandı.

Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar, yeni maaşlarını bu ay içinde alabilecek.

Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?
Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?

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Son Dakika Ekonomi Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak? - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • McA !:
    imam kac para alıyor? 6 7 Yanıtla
  • VillaUmut:
    1300 Dolar bile yok. bu insanlar nasıl Avrupa’ya ya da Japonya’ya falan gezmeye gidecek? Gerçi kuru fasulyede de aynı protein vardı dimi pardon.. :) 5 2 Yanıtla
  • Atilla Yıldırım:
    Sayın McA imamın kaç para aldığını söylimmi. En düşük memurun aldığı parayı alıyor 1 3 Yanıtla
  • Abdullah Baykal:
    bir de yarın işe başlayan memuru hesaplar mısınız 3 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    hepsi saçmalık ben 2500 TL maaş alırken peynirin kilosu 20 liraydı etin kilosu 23 liraydı 0 0 Yanıtla
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