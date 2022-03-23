Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor - Son Dakika
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Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor

23.03.2022 12:59

Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyorEDİRNE Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de en çok turist ağırlayan iller arasında Edirne, İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor

EDİRNE Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de en çok turist ağırlayan iller arasında Edirne, İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne'de ikinci sırada yerini aldı. Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen Bulgaristanlı turistlerin sayısının her geçen gün arttığı, rakamlara yansıdı. Hafta sonu günleri daha yoğun olmak üzere hemen hemen her gün Edirne'ye gelen Bulgaristanlı turistler, tüm alışverişlerini kentteki işletmelerden gerçekleştiriyor.

"Bulgarları akın akın Edirne'ye getiriyoruz"

Bir tur otobüsünün kaptanı Özkan Vatansever, Bulgaristan vatandaşlarını akın akın Edirne'ye getirdiklerini söyledi. Vatansever, "Biz Kırcaali, Bursa hattında devamlı olarak çalışıyoruz. Yoğunluk hafta sonu olmak üzere Edirne'ye İstanbul'a tur olarak alışverişe gelenler, bu şekilde tatilini yapanlar, İstanbul'u ve Edirne'ye gezmeye gelenler Perşembe ve Cuma geceleri yoğun devam etmektedir. Fiyatlar uygun, fiyatların yanı sıra mağazalar olarak kaliteliyiz. Temizlik, giyim, yiyecek alıyorlar, her şey uygun" dedi.

Son zamanlarda Edirne'de Bulgar vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ifade eden esnaf Gaffar Eker, "Bu son zamanlarda Edirne'de yoğunluk oluyor. Daha çok giyim ve yiyecek üzerine alışveriş yapıyorlar. Edirne için çok büyük bir yarar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de fiyatlar daha uygun"

Bulgaristan'dan Türkiye'ye fiyatların uygun olduğu için geldiklerini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Remzi Harıl, "Bugün gezmeye ve alışveriş yapmaya geldik. Genel olarak ihtiyacımız olduğu şeyleri alıyoruz. Bulgaristan'da var ama Türkiye daha uygun geliyor. Yemek yiyeceğiz alışveriş yapıp geri döneceğiz" ifadelerini kulandı.

Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor - Son Dakika


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