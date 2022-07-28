Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu

28.07.2022 09:27

Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye akın eden ve araçlarının bagajlarını doldurarak ülkelerine dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu.

Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu

EDİRNE - Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye akın eden ve araçlarının bagajlarını doldurarak ülkelerine dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlandı. Kararının yayımlanmasının ardından, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye gelerek alışveriş yaptı. Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe ihtiyaçlarının tamamını Edirne esnafından karşılayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş kuyruğu oluştu

Bavullarını ve bagajlarını doldurduktan sonra dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu. Peronlarda işlemleri tamamlanan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerinin yolunu tuttu. Giyecek, yiyecek ve inşaat malzemelerini Edirne'den aldıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, aracını tamamen doldurup Bulgaristan'a döndüğünü belirtti.

5 ayda 1 milyona yakın Bulgaristan vatandaşı Türkiye'ye geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan'dan Türkiye'ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.

YORUMLAR
500
Bulgar turistlerin pasaportsuz girişi başladı! Edirne'ye akın ediyorlar Bulgar turistlerin pasaportsuz girişi başladı! Edirne'ye akın ediyorlar BULGARİSTAN'A VİZE MUAFİYETİ, EDİRNE'DE SEVİNÇLE KARŞILANDI BULGARİSTAN'A VİZE MUAFİYETİ, EDİRNE'DE SEVİNÇLE KARŞILANDI
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezen yabancı uyruklu şüpheliye küfür: Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement