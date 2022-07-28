Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu

"Enflasyonu düşürmek için herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?"

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan'dan Türkiye'ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.

EDİRNE - Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye 'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye akın eden ve araçlarının bagajlarını doldurarak ülkelerine dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

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