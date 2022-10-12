Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti

Edirneve Tekirdağ'a gelerek alışveriş yapan Bulgarlar bu kez de Kırklareli'ne gelerek kasa dolusu alışveriş yapıyorlar. Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken, pazarcı esnafı Bulgaristan vatandaşlarının alışverişinden memnun.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DAN SONRA KIRKLARELİ'NE DE AKIN ETTİLER



Kırklareli'nde her hafta Kapalı Pazar Yerinde kurulan Çarşamba pazarında bu hafta Bulgar yoğunluğu yaşandı. Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli'ne gelen Bulgar vatandaşları, öncelikle kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri Çarşamba pazarı oldu. Bulgarlar, meyve, sebze, balık ve giyim gibi birçok ihtiyacını sağladı.

"KASA DOLUSU PALAMUT ALIYORLAR"

Pazarcı esnafı Yahya Şentürk, Bulgar vatandaşlarının Çarşamba pazarında alışverişlerini yaptıklarını belirterek Kırklareli'ne davet etti. Şentürk, "Gelsinler alışverişlerini yapsınlar. Bizim pazarcı esnafımız memnun onlardan. Ben buradan takip ediyorum kasa dolusu palamut, meyve alıyorlar" dedi.

"BULGARLAR BAŞIMIZIN TACI"

Palamutta bu sene bereketli sezon geçirdiklerini söyleyen balıkçı esnafı Umutcan Karışan da Bulgar vatandaşlarını davet etti. Karışan, "Bu sene yoğunluk çok güzel ve bereketli. Palamut akını var. Karadeniz'den bayağı bir palamut akını oldu. Bulgar vatandaşları bu sene maşallah var gidip geliyorlar. Hareketli geçiyor inşallah böyle bereketli geçecek. Bulgarlar başımızın tacı devamlı gelmelerini tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.