Bulls Yatırım İzmir\'de Yeni Şube Açtı

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin İzmir'deki ikinci şubesi Konak'ta 16 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, İzmir iş ve finans dünyasından çok sayıda isim katılım sağladı.

Kemal Akkaya açılış konuşmasında, İzmir'in Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine ve büyük potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

"İzmir, tarihi boyunca ticaretin, üretimin ve yenilikçi girişimlerin merkezi olmuştur. Turizm ve sanayide yüksek büyüme potonsiyeline sahip. Biz de Bulls Yatırım olarak bu dinamik yapıya katkı sunmayı, hem bireysel yatırımcılarımıza hem de kurumsal müşterilerimize en güncel finansal çözümleri sunarak İzmir'in ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Akkaya ayrıca şirketin büyüme performansı ve gelecek stratejilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bulls Yatırım olarak son iki yılda en hızlı büyüyen aracı kurumlardan biri olduk. 2024 yılında özkaynak büyümesinde sektör liderliğine, karlılıkta da en üst sıralara yükseldik. 2025–2027 projeksiyonlarımızda da aynı ivmeyi koruyarak yatırımcılarımız için değer üretmeye devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız İzmir şubemiz, bu vizyonumuzun en güçlü temsilcilerinden biri olacak. Şu anda 10 şubeye ulaştık; önümüzdeki dönemde Kıbrıs dahil yeni açılışlarla 2025'te şube sayımızı 13'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sloganımızda da söylediğimiz gibi, yatırımlarınız değer bulsun."

'YATIRIMCI, GÜÇLÜ NAKİT AKIŞI VE TEMETTÜ VERİMİ OLAN ŞİRKETLERE ODAKLANMALI'

Finansal piyasalara dair beklentilerini de paylaşan Akkaya, faiz indirimlerinin borsa ve sermaye piyasaları üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurgulayarak şunları ekledi:

"Son dönemdeki faiz indirimlerinin piyasaya yansımasını net şekilde görüyoruz. Yatırımcıların güçlü nakit akışı ve temettü verimi olan şirketlere odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç, sermaye piyasalarında yeni bir ivme yaratıyor. Önümüzdeki dönemde halka arzların da yeniden hız kazanmasını bekliyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi firmalarının halka arz konusundaki iştahını oldukça güçlü buluyoruz. Biz de Bulls Yatırım olarak, kurumsal finansman ve halka arz alanında en iddialı kurumların başında geliyoruz. İzmir'deki ekibimiz aracılığıyla bölgedeki firmaların doğru şekilde sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sunmayı arzuluyoruz."

Açılış töreninde davetliler, yeni şube ofisini gezerek Bulls Yatırım'ın sunduğu hizmetler ve teknoloji altyapısı hakkında bilgi aldı. Etkinlik, iş dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Bulls Yatırım'ın İzmir şubesinin, bölgedeki yatırım ekosistemine yeni bir soluk getirmesi ve hem yerel hem de ulusal ölçekte ekonomik hareketliliğe katkı sağlaması hedefleniyor.