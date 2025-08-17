Bulls Yatırım İzmir'de Yeni Şube Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bulls Yatırım İzmir'de Yeni Şube Açtı

Bulls Yatırım İzmir\'de Yeni Şube Açtı
17.08.2025 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulls Yatırım, İzmir Konak'ta ikinci şubesini açarak, ekonomik potansiyele katkı sağlamayı hedefliyor.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin İzmir'deki ikinci şubesi Konak'ta 16 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, İzmir iş ve finans dünyasından çok sayıda isim katılım sağladı.

Kemal Akkaya açılış konuşmasında, İzmir'in Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine ve büyük potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

"İzmir, tarihi boyunca ticaretin, üretimin ve yenilikçi girişimlerin merkezi olmuştur. Turizm ve sanayide yüksek büyüme potonsiyeline sahip. Biz de Bulls Yatırım olarak bu dinamik yapıya katkı sunmayı, hem bireysel yatırımcılarımıza hem de kurumsal müşterilerimize en güncel finansal çözümleri sunarak İzmir'in ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Akkaya ayrıca şirketin büyüme performansı ve gelecek stratejilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bulls Yatırım olarak son iki yılda en hızlı büyüyen aracı kurumlardan biri olduk. 2024 yılında özkaynak büyümesinde sektör liderliğine, karlılıkta da en üst sıralara yükseldik. 2025–2027 projeksiyonlarımızda da aynı ivmeyi koruyarak yatırımcılarımız için değer üretmeye devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız İzmir şubemiz, bu vizyonumuzun en güçlü temsilcilerinden biri olacak. Şu anda 10 şubeye ulaştık; önümüzdeki dönemde Kıbrıs dahil yeni açılışlarla 2025'te şube sayımızı 13'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sloganımızda da söylediğimiz gibi, yatırımlarınız değer bulsun."

'YATIRIMCI, GÜÇLÜ NAKİT AKIŞI VE TEMETTÜ VERİMİ OLAN ŞİRKETLERE ODAKLANMALI'

Finansal piyasalara dair beklentilerini de paylaşan Akkaya, faiz indirimlerinin borsa ve sermaye piyasaları üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurgulayarak şunları ekledi:

"Son dönemdeki faiz indirimlerinin piyasaya yansımasını net şekilde görüyoruz. Yatırımcıların güçlü nakit akışı ve temettü verimi olan şirketlere odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç, sermaye piyasalarında yeni bir ivme yaratıyor. Önümüzdeki dönemde halka arzların da yeniden hız kazanmasını bekliyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi firmalarının halka arz konusundaki iştahını oldukça güçlü buluyoruz. Biz de Bulls Yatırım olarak, kurumsal finansman ve halka arz alanında en iddialı kurumların başında geliyoruz. İzmir'deki ekibimiz aracılığıyla bölgedeki firmaların doğru şekilde sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sunmayı arzuluyoruz."

Açılış töreninde davetliler, yeni şube ofisini gezerek Bulls Yatırım'ın sunduğu hizmetler ve teknoloji altyapısı hakkında bilgi aldı. Etkinlik, iş dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Bulls Yatırım'ın İzmir şubesinin, bölgedeki yatırım ekosistemine yeni bir soluk getirmesi ve hem yerel hem de ulusal ölçekte ekonomik hareketliliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Borsa, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bulls Yatırım İzmir'de Yeni Şube Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 09:19:44. #7.11#
SON DAKİKA: Bulls Yatırım İzmir'de Yeni Şube Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.