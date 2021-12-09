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Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor! - Son Dakika

Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!

09.12.2021 14:43
Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!

Mardin'in Kızıltepe ilçesi yediemin otoparkında çeşitli suçlardan el konulan ve toplamda 6 milyon lira değere sahip araçlar çürümeye yüz tuttu.

Hırsızlık, haciz ve araması bulunan araçlar, çekilerek Kızıltepe ilçesindeki yediemin otoparkına getiriliyor. Otoparkta, kaderine terk edilmiş 179 araç ve bin 200 motosiklet bulunuyor. Burada bağlanan araç ve motosiklet sayısı günden güne artarken yaklaşık 6 milyonluk bir servet, otoparkta çürümeye yüz tutuyor.

Yediemin otoparkında 6 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

"HEPSİ ÇÜRÜMEYE BAŞLADI"

Yediemin otoparkı işletmecisi Orhan Ayaydın, kendilerine hırsızlık olaylarına karışan, hacizli, araması olan araçların getirildiğini söyledi. Ayaydın, "Bu araçlar belirli bir süreden sonra değerini kaybediyor. Artık çürüyor. Bunların hepsi milli servet, nereden bakarsanız 5-6 milyon lira değerinde araç burada var. Maalesef bunların hepsi artık çürümeye başladı" dedi.

Yediemin otoparkında 6 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

"12 YILDIR BEKLEYEN ARAÇLAR VAR"

Otoparkın 2014 yılından beri faaliyette olduğunu söyleyen Ayaydın, "2014 yılından beri yatan araçlarımız var. Daha önceden de bu kapatılan otoparklardan da gelen araçlarımız var. Nereden bakarsanız 12 yıla yakın araç var burada. Bin 200 adet motosiklet, 179 adet aracımız var. 2000 yılından itibaren üretilen araçlar mevcut" diye konuştu.

Yediemin otoparkında 6 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparkında 6 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi
Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!

Hırsızlık, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor! - Son Dakika Ekonomi


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