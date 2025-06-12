Burdur'da Az Su İsteyen Bitki Denemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Burdur'da Az Su İsteyen Bitki Denemesi

12.06.2025 12:03
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Burdur Ticaret Borsası, az su isteyen bitkileri yaygınlaştırmak için yeni denemelere başladı.

BURDUR Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, az su isteyen bitkileri Burdur geneline yaymak için çalıştıklarını söyledi.

Burdur Kemer'de düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde konuşan Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, "Kemer ilçesinde bu yıl ilk hasadını yaptığımız az su isteyen Ot Tipi Yem Şalgamı bitkisinden sonra Kemer ilçemizde bugün yeni bir ürün deniyoruz. Yem Şalgamı gibi yine az su isteyen Sorgum Bikolar Monokot bitkisini 5 dönümlük deneme tarlasına ekiyoruz. Kuraklığa dayanıklı Sorgum Bikolar Monokot'un ilk defa deneme ekimini yapacağız. Mısır kadar bizden su istemeyen, mısırın biraz daha altında nişasta değeri elde edebileceğimiz bir ürün olarak düşünüyoruz. Bu üründe de daha önce deneme üretimini yaptığımız Yem Şalgamı'ndaki başarıyı elde edebilirsek, suyun daha az kullanıldığı yem bitkileri üretiminde üreticimizin önünü açmış olacağız. İnşallah bugün burada yapacağımız deneme üretiminde istediğimiz sonuçları alırız. Beklediğimiz sonucu alırsak Kemer ilçesinde başlattığımız bu uygulamayı, diğer ilçelerimizde de yapmak istiyoruz. Böylelikle, hayvancılığın ve Türk tarımının sürdürülebilirliği konusunda daha az su isteyen bitkilere yönelerek hem üreticimizin sektörde kalmasını hem de gıda üretimine biz de farklı bitkilerle katı sağlayabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz" dedi.

Bundan sonraki hedeflerinin suyu daha iktisatlı kullanmak olduğunu ifade eden Gündüzalp, "İklimdeki Küresel ısınma ve azalan yağışlara bağlı olarak, biz çok su isteyen bitkiler yerine, daha az su isteyen bitkilerle bu işi nasıl yapabilirize kafa yoruyoruz. Bununla ilgili projeler geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu denemelerelerde de istediğimiz sonuçları alırız. Az su isteyen yem bitkilerini Burdur Geneline yayacağız. Ayrıca, alternatif bitkisel ürünlerin denemelerini yaparak, bu topraklara yeni ürünler kazandırmak ve üreticimize yeni gelir kapıları açmak istiyoruz. Burdur Ticaret Borsası olarak, bu dönüşümün öncüsü olmak ve toprağımıza umut eken adımlar atmaya devam etmek kararlılığındayız" diye konuştu. Gündüzalp konuşmasının ardından üreticilere bereketli ve bol kazançlı üretim sezonu dileklerini iletti.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Ömer Faruk Gündüzalp, Ekonomi, Güncel, Burdur, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur'da Az Su İsteyen Bitki Denemesi - Son Dakika

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