Burhaniye' de OSB'de girişimcilere elinizi çabuk tutun uyarası - Son Dakika
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Burhaniye' de OSB'de girişimcilere elinizi çabuk tutun uyarası

28.06.2022 12:24
Burhaniye' de OSB'de girişimcilere elinizi çabuk tutun uyarası

Burhaniye' de, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme ve Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve üretime başlamış bulunan işletmeleri ziyaret eden, Burhaniye AK Parti Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri girişimcileri ellerini çabuk tutmaya çağırdı.

Burhaniye' de, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme ve Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve üretime başlamış bulunan işletmeleri ziyaret eden, Burhaniye AK Parti Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri girişimcileri ellerini çabuk tutmaya çağırdı. İşletmelerdeki faaliyetleri ve OSB'de devam eden inşaat ile altyapı çalışmalarını yerinde gözlemleyen komisyon üyeleri, üretime başlayan ve yaklaşık 60 ülkeye ihracat yaparak ilçe ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan işletme yetkililerine teşekkür ettiler.

Faaliyette olan 7 işletmeyi ziyaret eden AK Parti heyeti, Burhaniye OSB'nin tam kapasite ile üretime geçtiğinde Burhaniye ve ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracat alanında ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti. Girişimcilerin ellerini çabuk tutmalarını isteyen Komisyon Sözcüsü Güven Buluş, "AK Parti olarak girişimcilerin her zaman yanındayız. OSB'de toplam 34 parsel bulunmaktadır. Faaliyete geçen işletmelerin yatırım değeri yaklaşık 70 milyon liradır. Hükümetimiz tarafından bugüne kadar ilçemizdeki yatırımcılara 41,8 milyon liralık geri ödemesiz hibe desteği sağlanmıştır. Aynı zamanda OSB'deki işletmelere çeşitli vergi ve harç muafiyetleri sağlanmaktadır. OSB'de yer alan arsaların tümünün tahsislerinin yapılmasına rağmen bugüne kadar 7 fabrika üretime başlamış, 18 girişimci inşaat ruhsatını almış ve 18 girişimciden 14'ü geri ödemesiz hibe desteği almak üzere projelerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunmuşlardır. Şu anda mevcut işletmelerde 120 kişi istihdam edilmektedir " dedi. AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu da, "Burhaniye, hükümetimizin desteğiyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru bir şekilde hızla ilerliyor. Arsa tahsisi yapılan tüm girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı bir an önce tesislerini kurmaya çağırıyoruz. Çanakkale Köprüsü ve İstanbul- İzmir otoyolu ile daha da ulaşılabilir hale gelen Körfez Bölgesinin tüm üretim ve yatırım amaçlarının karşılanması anlamında hazırlıklı olmaya tüm müteşebbislerimizi ellerini çabuk tutmaya davet ediyoruz " dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Burhaniye, AK Parti, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burhaniye' de OSB'de girişimcilere elinizi çabuk tutun uyarası - Son Dakika

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