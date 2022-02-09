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Burhaniye zeytinyağı 81 vilayete gidiyor - Son Dakika

Burhaniye zeytinyağı 81 vilayete gidiyor

09.02.2022 13:54
Burhaniye zeytinyağı 81 vilayete gidiyor

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna gelinirken, zeytinyağları da yurdun her tarafına gönderilmeye başlandı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna gelinirken, zeytinyağları da yurdun her tarafına gönderilmeye başlandı. Zeytinyağının çok değerlendiğini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yörede dünyanın en kaliteli yağlarının üretildiğini söyledi.

Burhaniye'de, zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, zeytin yağındaki fiyat artışı da üreticileri sevindirdi. Zeytinyağlarının çok kaliteli olduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, "Eskiden zeytinyağı ile peynir fiyatı aynıydı. Bu sene de zeytinyağı fiyatı peynire yaklaştı. Bu yüzden üreticinin yüzü gülüyor" dedi. Zeytinyağı sevkıyatının devam ettiğini anlatan üretici Yılmaz Özcan da, "Kendi zeytinliklerimizden elde ettiğimiz yağı satmaya başladık. Kazdağları ile Madra dağının arasındaki bol oksijen yağımızdaki kaliteyi artırıyor. Çok kaliteli yağlarımız var. Bu yağları da Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bu sene fiyatlar da çok iyi. Onun için üreticinin yüzü güldü" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye zeytinyağı 81 vilayete gidiyor

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Zeytinyağı, Balıkesir, Türkiye, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burhaniye zeytinyağı 81 vilayete gidiyor - Son Dakika Ekonomi


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