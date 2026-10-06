Bursa 9 ayda 13 milyar 569 milyon dolar ihraç etti, otomotiv 7,1 milyarla öne çıktı

Bursa, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına 13 milyar 569 milyon 776 bin dolarlık katkı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı 210 milyar 972 milyon 841 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta dördüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan dış satım, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 6,43'ünü oluşturdu.

Bursa'dan ocak-eylül döneminde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderildi.

Kentin ihracatı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 artarak 12 milyar 964 milyon 741 bin dolardan 13 milyar 569 milyon 776 bin dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün katkısı 7,1 milyar doları aştı

Bursa'nın dış satımının yarısından fazlasında otomotiv sektörünün imzası var.

Kentin otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artışla 6 milyar 542 milyon 794 bin dolardan 7 milyar 115 milyon 245 bin dolara çıktı.

Makine ve aksamları sektörünün temsilcileri ise 9 aylık süreçte 975 milyon 769 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sıradaki tekstil ve ham maddeleri sektöründe üretim yapan sanayiciler de 927 milyon 608 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Bursa'nın 9 aylık ihracatına hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 839 milyon 910 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 691 milyon 176 bin, çelik sektörü 637 milyon 19 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 525 milyon 341 bin, iklimlendirme sanayi 480 milyon 60 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 435 milyon 601 bin dolar katkıda bulundu.

Elektrik ve elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri başta olmak üzere 15 sektör ise kentin ihracatına toplam 942 milyon 47 bin dolar katkı verdi.

Almanya'ya ihracat yüzde 15 arttı

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında yapılan dış satım, 2025'in ocak-eylül dönemine göre yüzde 15,3 artışla 1 milyar 937 milyon 966 bin dolardan 2 milyar 234 milyon 690 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 15,2 yükselişle 1 milyar 689 milyon 855 bin dolardan 1 milyar 946 milyon 546 bin dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde 919 milyon 556 bin dolarlık mal satılan İtalya'ya ihracat da yüzde 26,1 artarak 1 milyar 159 milyon 422 bin dolar oldu. İtalya bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

İspanya yüzde 3'lük düşüş ve 911 milyon 632 bin dolarla Bursa'dan en fazla ihracat yapılan dördüncü ülke, ABD ise yüzde 30,6'lık yükseliş ve 659 milyon 581 bin dolarla beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.