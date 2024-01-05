Bursa AFSİAD, BTSO MESYEB\'i ziyaret etti

BTSO MESYEB'e gerçekleştirdikleri ziyarette konuşan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, "270 kilometre mesafede bulunan Bursa ve Afyonkarahisar'ın buluşması, ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilişkilerini güçlendirmeyi sürdüren Bursa AFSİAD'ın son durağı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (BTSO MESYEB) oldu. BTSO MESYEB Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Genel Sekreter Av. Mine Erkol ile Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Bayrak ve Cihat Kuş katıldı. BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ile bir araya gelen Bursa AFSİAD heyeti; kurumun verdiği hizmetler hakkında bilgi alırken, ortak çalışmalar noktasında da fikir alışverişinde bulundu.

"Önceliğimiz sanayi ve ticaret"

Ziyarette konuşan Başkan Duran, "Bursa AFSİAD olarak önceliğimiz sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamak. Bursa ve Afyonkarahisar'ın ekonomisine yön veren tüm dinamiklerle bir araya gelerek, iki şehir arasında ticari bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Bizler yıllardır bu şehirde ticaret yapan Afyonkarahisar kökenli iş insanları olarak, Bursa'mızın gücünü ve tecrübesini yakından biliyoruz. İhracatın lokomotif kenti olan şehrimiz, son dönemde sanayideki teknoloji hamlesiyle de ön plana çıkmaktadır. Afyonkarahisar'ın da yatırım anlamında ciddi fırsatlara sahip olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Şayet iki şehir arasında işbirliği hedefleniyorsa, burada ticaret ve sanayi odalarının rolü son derece önemlidir. 270 kilometre mesafedeki Bursa ve Afyonkarahisar'ın buluşmasından doğacak sinerji, mutlaka ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi.

"Türkiye'ye örnek bir görev üstleniyor"

BTSO MESYEB'in Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza attığını belirten Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Duran, "Bursa AFSİAD üyeleri arasında, şahsım da dahil olmak üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda çeşitli görevlerde bulunanlar kişiler yer almaktadır. BTSO'nun, Bursa ve ülke ekonomisine sağladığı katkıların bir örneği de BTSO MESYEB'dir. Afyonkarahisarlı iş insanlarının, burada yapılan çalışmalardan haberdar olmasının Afyon sanayisi ve ticaretine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu düşünceyle de BTSO MESYEB'i ziyaret ederek bilgiler aldık. Ayrıca iki şehrin iş dinamikleri arasına bir tohum atmak istedi. Gerçekten de BTSO MESYEB Türkiye'ye örnek çalışmalarıyla ekonomiye hayat veriyor. Mesleki yeterlilikte önemli bir görev üstleniyor. Burasının sadece belgelendirme değil, bunun çok ötesine giden bir merkez olduğunu bir kez daha bu ziyaretle görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Bursa AFSİAD heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ise, "Ziyaretiniz bizleri son derece mutlu etmiştir. Bursa AFSİAD'a hayırlı olsun temennilerimi sunuyorum. BTSO MESYEB olarak, sizlere her desteği vermeye hazırız. Ülkemizin daha ileri noktalara taşınması için, kurumlar arasında dayanışmanın güçlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm gücümüzle ve buradaki insanlarımızla sizlerin yanındayız" dedi.

Bursa AFSİAD heyetine 'Bursa Model Fabrika' hakkında da bilgi veren Karakök, "Buradaki konseptimiz Türkiye'deki ilklerden bir tanesi. İlk defa yalın ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla beraber enerji dönüşümünü de birlikte yürütmeyi konsept haline getirdik. Böyle bir uygulamanın aynı çatıda olması son derece önemlidir. Bu çalışmamız yavaş yavaş tüm ülkeye model oluyor. Bunu gerçekleştirmekten son derece mutluyuz. Ülkemizin dünyada rekabet gücü kazanabilmesinin yolu yalın üretim yöntemlerini ve dijital dönüşümün kurallarını uygulamaktan geçiyor" şeklinde konuştu. - BURSA