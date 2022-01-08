Üye Girişi
Bursa ağır vasıtanın yeni adresi Gemlik oldu - Son Dakika

Bursa ağır vasıtanın yeni adresi Gemlik oldu

08.01.2022 09:21
Bursa ağır vasıtanın yeni adresi Gemlik oldu

Bursa Ağır Vasıta'nın 13 bin metrekarelik yeni adresi, Bursa'nın Gemlik ilçesi oldu.

Bursa Ağır Vasıta'nın 13 bin metrekarelik yeni adresi, Bursa'nın Gemlik ilçesi oldu.

Uzun yıllardır DAF ve Tırsan bayiliğini başarıyla gerçekleştiren Bursa Ağır Vasıta, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, taşımacılık sektörünün kalbi olan Bursa Gemlik'te hizmet vermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin tam ortasında bulunan tesis, Gemlik Serbest Bölgeye, Gemlik Limanı'na, önemli yol güzargahlarına ve Türkiye'nin yeni otomobili olan TOGG yatırımına çok yakın konumda yer alıyor. 14 hol ile aynı anda 42 araca hizmet veren Bursa Ağır Vasıta, 3 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 13 bin metrekare alanda uzman ve çözüm odaklı çalışanlarıyla müşteri beklentilerini azami seviyede karşılıyor.

Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, "Yeni hizmet yerinde müşteriler için en yüksek kalitedeki ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı ile tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bursa Ağır Vasıta olarak DAF ve Tırsan markalarına yakışır bir şekilde güçlü bir hizmet ağına sahip olmayı, müşterilerimize operasyonel maliyetlerini düşürebilecekleri hizmetler sunmayı temel hedef edindik. Bizim için en önemli hedeflerden biri araçların en sorunsuz ve en yüksek performansta kalabilmelerini sağlamak. Bu sebeple satış sonrası ve servis hizmetimize büyük önem vermekteyiz. Yüksek hizmet kapasitemizi maksimum müşteri memnuniyeti ilkemizle birleştirerek ülkemiz ve müşterilerimize sağladığımız katma değer ile toplam fayda oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de satış ve satış sonrası hizmet kalitelerini arttırarak bayi ağı ile birlikte büyümeye devam etmeyi planladıklarının belirten Uğur, "Gelişmiş lojistik sektörü ve inşaat alanındaki büyük yatırımlar, bulunduğu konum itibariyle Türkiye'yi Avrupa pazarının önemli bir bölgesi yapıyor. Biz de Bursa Ağır Vasıta olarak, uzun zamandır özenle yürüttüğümüz hizmet standartlarımız sayesinde her yıl pazar payımızı yükselterek sektörün önde gelen firmalarından olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Bursa ağır vasıtanın yeni adresi Gemlik oldu
Bursa ağır vasıtanın yeni adresi Gemlik oldu

YORUMLAR
500

Türkiye, Ankara, İzmir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa ağır vasıtanın yeni adresi Gemlik oldu - Son Dakika Ekonomi


Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek? Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek?         
09:07
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Prof. Dr. Pelin Kartal'dan Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal'dan Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44

Son Dakika Haberleri
09:20 Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak!
09:06 Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek?
08:59 Kazakistan'da Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış
08:49 3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay!
08:42 Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?
08:33 İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor!
08:30 Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler
08:24 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
08:16 Rus Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur
08:07 Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 09:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa ağır vasıtanın yeni adresi Gemlik oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement