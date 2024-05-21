Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtirken, esnafı korumak adına da zincir marketlere belirli nüfus kriteri getirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

21.05.2024 19:56  Güncelleme: 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtirken, esnafı korumak adına da zincir marketlere belirli nüfus kriteri getirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve komisyondan gelen evraklarının görüşülmesinin ardından konuşan Başkan Mustafa Bozbey, göreve atanan yöneticilere başarılar dileyerek, Bursalılar olarak güzel hizmetlerini beklediklerini söyledi. Meclis üyelerinden gelen soruları da cevaplayan Başkan Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olacaklarını söyledi. Devletin belirlediği kriterler çerçevesinde taleplerin alındığını belirten Başkan Bozbey, "Kart16 ile ilgili bir sıkıntı yok. Kart16'dan yararlananlar zaten var. Bu listeyle ilgili değerlendirme ve tetkik yapılıyor. Gerçekten hak edip hak etmediği araştırılıyor. Bu paralar hepimizin cebinden çıkıyor. Bizim hak edenleri ayırmamız lazım. Hiç merak etmeyin, biz hak edenlere 'helal olsun' diyoruz. Ama hak etmeyip aldılar ise doğru değil. Bunu iyi ayırt etmeliyiz. Arkadaşlarımız titizlikle bu çalışmayı yürütüyorlar" dedi.

"Bakkal amca hikayesini yok etmemeliyiz"

Sosyal yardımlar konusunda anlaşmalı esnafa da ödemelerin yapıldığını hatırlatan Başkan Bozbey, yaklaşık yüzde 85'ine ödemenin ulaştırıldığını dile getirdi. Esnaf odalarıyla görüşme halinde olduklarını belirten Başkan Bozbey, "Destek çeklerini esnafımızla tekrar görüşeceğiz. Bir düzenleme yapmak zorundayız. Uygulamayı tüm esnafa yaymak gerekir. Vatandaş nereden alışveriş yapmak istiyorsa oradan yapsın. Mahallesindeki tüm esnafına ulaşabilsin. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu kentte zincir marketlerle ilgili belirli nüfus kriterini getirmek zorundayız. Büyükorhan'da iki üç tane zincir market olmaz. O izinleri vererek esnafın iflas etmesine fırsat veriyoruz. Doğru değil ve kabul etmiyoruz. Hukuki olarak araştırması devam ediyor. Bu konuda meclisimizden de destek isteyeceğiz. 'Benim bakkalım, benim kasabım, benim fırınım' diyeceğimiz bir anlayışı sunmalıyız. Eskiden annelerimiz bir yere giderken evin anahtarını karşıdaki bakkala bırakırdı. Biz de anahtarı oradan alırdık. Artık böyle bir durum yok. Bakkal amca hikayesini yok etmemeliyiz. Bizim kültürümüz ve yerli marketleri korumalıyız. Bunu yaparsak Bursa'yı koruyup kollarız" diye konuştu.

"Bizim yaptığımız iş doğrudur"

Son dönemde konuşulan atamalar konusuna da değinen Başkan Bozbey, "Geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantıda bu konu hakkında net açıklamalar zaten yaptım. Arkadaşlarımızın tümü hem liyakatli hem de önceki dönem Nilüfer Belediyesi'nde başarılara imza atmış kişilerdir. Kamuoyunda farklı farklı yazılar çıkabilir. Bizim yaptığımız iş doğrudur ve bunun arkasındayız. Bu karar kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Ehil, liyakatli ve işlerini daha önce nitelikli yapmış, Nilüfer'deki insanların yüzünü güldürmüş arkadaşlarımızla şimdi de Bursalıların yüzünü güldürmesi için yola çıktık" dedi.

" Gazze'deki soykırımı nefretle kınıyoruz"

İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de sürdürdüğü soykırıma da değinen Başkan Bozbey, "Yaşanan dramı, katliamı kabul etmek mümkün değil. Tam tersine kınıyoruz. Bir an önce buradaki katliamın ve savaşın durması gerekir. Çocukların, kadınların ölmemesini diliyoruz. Meclisimiz de bu konuda aynı fikirde. İnsanlarımız da aynı fikirde. Ama bir türlü savaş durmuyor. Yine çocuklar ölüyor. Yine kadınlar ölüyor. Yine insanlar ölüyor. Bunu nefretle kınadığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Bursa, Yerel Haberler, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:09 Yapı Kredi Bankası satılıyor mu Koç Holding’den açıklama var Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama var
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Adana Demirspor’da yaprak dökümü devam ediyor Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 20:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement