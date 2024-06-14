Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜM BEL-SEN Arasında Toplu Sözleşme Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜM BEL-SEN Arasında Toplu Sözleşme Töreni Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında toplu sözleşme töreni düzenlendi. Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi personelleri kazandıkları sosyal haklarla çifte bayram yaşadı.

14.06.2024 11:39
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında toplu sözleşme töreni düzenlendi. Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi personelleri kazandıkları sosyal haklarla çifte bayram yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binası önünde Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile toplu sözleşme imzaladı. Belediye personellerinin Kurban Bayramı'na gülümseyerek girmesini istediğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bizler hem bayram öncesi sizlerle bir araya gelerek bayramlaşmak, aynı zamanda bayram öncesi çalışanlarımıza güzel haberler vermek için bir araya geldik" dedi. Tüm belediye çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutlayan Bozbey, yeni sözleşme ile personellerin yeni sosyal haklarını açıkladı. Bayram öncesi sosyal haklarında iyileştirme yaşayan çalışanlar çifte bayram yaşadı.

Bozbey gülümseten sosyal hakları sıraladı

Mesai arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutlayarak konuşmaya başlayan Başkan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜM BEL-SEN arasında 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayacak toplu sözleşme ile personelimizin Kurban Bayramı'nı daha mutlu ve daha huzurlu geçireceklerine inanıyorum. TÜM BEL-SEN ile belediyemizce imzalanan toplu sözleşme ile personelimize Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere bir sosyal denge tazminatı tutarında ikame vereceğiz. Bu bayram ve geçtiğimiz bayram olmak üzere yine sosyal denge ikameleri yatırılacaktır. Yemek bedeli 70 liraydı, 157 lira 69 kuruşa çıkardık. İtfaiye ve zabıta memuru arkadaşlarımıza öğün üzerinden yemek bedeli vereceğimizin altını çiziyoruz. Eylül ayında çocukları eğitim gören personelimize eğitim ve kırtasiye desteği olarak 3 bin lira ikramiye verilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personelimize yarım gün idari izin hakkı tanıyacağız. Belediyemize bağlı kuruluş ve iştiraklerince kurs, etüt, sportif faaliyetler, kültür gibi çalışmalarda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak BUSKİ Genel Müdürlüğü emekli ve çalışanları ile birinci derece yakınları yüzde 25 indirimli olarak yararlanacak. Tüm çalışanlarımızın sosyal hakları ile geleceğe daha güvenle bakmalarını hedefliyoruz. Toplu sözleşmenin tüm personelimizi gülümseteceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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