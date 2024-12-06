Bursa\'da 14. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu Düzenlendi

Ekonomi

BURSA'da 'Gelecek İçin Dönüşüm' temasıyla 14'üncü Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu ve Bursa 6'ncı Yenileşim Ödül Töreninde konuşan Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, " Türkiye'de pırlanta gibi mühendislerimiz var, teknolojiyi çok iyi biliyorlar. Ne yazık ki şimdiye kadar bunları kendi aralarında organize eden otomotiv sektöründe birileri çıkmadı" dedi.

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ Üniversitesi iş birliğinde, Bursa'da 'Gelecek İçin Dönüşüm' temasıyla 14'üncü Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu ve 'Bursa 6'ncı Yenileşim Ödül Töreni' Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül ve plaketlerin takdim edildiği etkinliğe BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Kuika System Optima Yönetim Kurulu Başkanı, Bilkent YK Üyesi Süreyya Ciliv ve sanatçı, besteci, yazılım geliştirici Mehmet Ünal ve iş insanları katıldı. BUSİAD'ın geliştirdiği projelerin tanıtıldığı sinevizyon gösterisinin ardından, Mehmet Ünal'ın sanal algoritmalarla oluşturduğu enstrümanlarla bestelediği müzikler dinletildi.

'ALMANYA EKOSİSTEM HATLARININ BİR TANESİNDE ŞİRKETİMİZ KURDUK'

Etkinlikte konuşan Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, şirketin kuruluş sürecine ve elde ettiği başarılara değinerek yolun başında 280 deneyimli kişiyle başladıklarını belirtti. Ortalama çalışma sürelerinin on buçuk saat gibi sektör açısından yüksek bir rakam olduğunu belirten Karakaş, "Biz Avrupa'da 2021 yılında Stuttgart'ta Almaya ekosistem hatlarının bir tanesinde şirketimiz kurduk. Seri üretimden sonrası ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri geliştirmek için de Ankara'da 170 kişilik çoğunluğu hava ve savunma sanayiinde yetişmiş bir uzaman grubumuzla çalışmalar yürüttük" dedi.

'TÜRKİYE'DE PIRLANTA GİBİ MÜHENDİSLERİMİZ VAR'

Togg'un yalnızca bir buçuk yıl içerisinde elde ettiği başarıların altını çizen Karakaş, şu anda Türkiye'nin en fazla kayıtlı sermayesi olan şirketi olduklarını ve her satılan üç elektrikli araçtan birinin Togg olduğunu belirtti. Doğru bir planlama ve kullanıcı odaklı ilerlemenin önemine dikkat çeken Karakaş, "Şunu belirtmek isterim ki Türkiye'de pırlanta gibi mühendislerimiz var, teknolojiyi çok iyi biliyorlar. Ne yazık ki şimdiye kadar bunları kendi aralarında organize eden otomotiv sektöründe birileri çıkmamış. Dolayısıyla biz orda da elimiz taşın altına koyarak ilerliyoruz. Ürünleri daha bir buçuk sene bile olmayan bir şirketin elde ettiği başarılar" diye konuştu.

'GÜÇ VE ZEKAYA SAHİBİZ'

Törende konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise Bursa'nın sahip olduğu potansiyeli ve geleceğe yönelik vizyonuna değindi. Bursa'nın otomotiv ana sanayi, tedarikçiler, tekstil, gıda, tarım, turizm ve hizmet sektörleri gibi birçok alanda önemli büyüklüklere sahip olduğunu belirten Küçükkayalar, "Bursa'mız, önemli büyüklüklerle sahip, otomotiv ana sanayi ve tedarikçilerinin, tekstilin her çeşidinin, gıda ve tarım ile turizm ve hizmet sektörlerinin bir arada bulunduğu ülkemizin ender şehirlerinden biridir. Bursa'mızın 17 ilçesinin her biri gezilip görüldüğünde görülecek ki ilçelerimizin tamamının sanayi, tarım ve turizm sektörlerinden en az ikisinin kendine özgü çok önemli gelişmeye açık değerleri vardır. Geleceğimizi, bu gerçekleri de dikkate alarak ve en büyük değerimizin bu kentin kendisi olduğunu bilerek dönüştürelim. Biz Bursalılar bunu yapabilecek bilgi, birikim, güç ve cesarete sahibiz" dedi.