Bursa'da Bayram Alışverişi Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Bayram Alışverişi Yoğunluk Oluşturdu

Bursa\'da Bayram Alışverişi Yoğunluk Oluşturdu

Bursa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Cumhuriyet Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hareketlilik arttı. Alışverişe çıkanlar, bayram şekeri, kuruyemiş, giyim ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Kapalı Çarşı ise bayramlık almak isteyenlerin tercih ettiği bir yer oldu. Şekerleme ve kuruyemiş satan esnaf, satışların yoğun olduğunu belirtirken, kadayıfçılık yapan esnaf ise arife gününde büyük bir yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

09.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Bursa'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Kentte "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Cumhuriyet Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda arife günü hareketlilik arttı.

Alışverişe çıkanlar, özellikle bayram şekeri, kuruyemiş satılan iş yerleri ile giyim ve ayakkabı üzerine faaliyet gösteren işletmelerden ihtiyaçlarını karşıladı.

Çocukları ve torunlarına bayramlık almak isteyenler ise Kapalı Çarşı'yı tercih etti.

Tuz Pazarı bölgesinde 15 yıldır şekerleme ve kuruyemiş satan Mehmet Çağlar, AA muhabirine, satışların yoğun olduğunu söyledi.

Bayrama bir hafta kala tezgaha şekerlemeleri çıkardıklarını belirten Çağlar, "Cevizlerimiz var, baklava yapacağı zaman ceviz alıyor müşteriler. Herkesin bütçesine göre şeker var." dedi.

Esnaf Mirza Turan ise yaklaşık 6 kuşaktır kadayıfçılık yaptıklarını dile getirdi.

En çok satılan ürünlerin kadayıf, Kemalpaşa tatlısı, yufka olduğunu ifade eden Turan, "Arife gününde çok yoğun bir tempomuz var. Bayağı bir kuyruk oluyor. Ramazanın ilk haftası çok yoğundu. İkinci ve üçüncü haftası normalleşti biraz daha ama gene yoğun. Şimdi zirve yaptığı bir zaman, nefes alacak vaktimiz yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Bayram Alışverişi Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika

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