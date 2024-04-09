Bursa\'da Bayram Alışverişi Yoğunluk Oluşturdu

Bursa'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Kentte "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Cumhuriyet Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda arife günü hareketlilik arttı.
Alışverişe çıkanlar, özellikle bayram şekeri, kuruyemiş satılan iş yerleri ile giyim ve ayakkabı üzerine faaliyet gösteren işletmelerden ihtiyaçlarını karşıladı.
Çocukları ve torunlarına bayramlık almak isteyenler ise Kapalı Çarşı'yı tercih etti.
Tuz Pazarı bölgesinde 15 yıldır şekerleme ve kuruyemiş satan Mehmet Çağlar, AA muhabirine, satışların yoğun olduğunu söyledi.
Bayrama bir hafta kala tezgaha şekerlemeleri çıkardıklarını belirten Çağlar, "Cevizlerimiz var, baklava yapacağı zaman ceviz alıyor müşteriler. Herkesin bütçesine göre şeker var." dedi.
Esnaf Mirza Turan ise yaklaşık 6 kuşaktır kadayıfçılık yaptıklarını dile getirdi.
En çok satılan ürünlerin kadayıf, Kemalpaşa tatlısı, yufka olduğunu ifade eden Turan, "Arife gününde çok yoğun bir tempomuz var. Bayağı bir kuyruk oluyor. Ramazanın ilk haftası çok yoğundu. İkinci ve üçüncü haftası normalleşti biraz daha ama gene yoğun. Şimdi zirve yaptığı bir zaman, nefes alacak vaktimiz yok." diye konuştu.
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Kuşadası'nda bayram öncesinde vatandaşlar, yeni aldıkları kıyafetlerin tamiratı için terzilere yoğun ilgi gösteriyor. Terziler ve berberler, artan talep nedeniyle gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerini mağdur etmemek için çaba gösteriyor.
Bilecik'te, DSİ tarafından inşa edilen Elmabahçe Barajı'nın tamamlanarak su tutmaya başladığı duyuruldu. Barajın tarımsal verimliliği artıracağı ve bölgeye istihdam sağlayacağı belirtildi.
Zonguldak'ta vatandaşlar bayram alışverişi için şehir merkezine akın etti. Şeker ve tatlı tezgahları en çok ilgi gören ürünler oldu. Vatandaşlar, misafirlere ikramlarda bulunmak için en uygun ve kaliteli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Esnaf ise gıda şekerlemelerinin bir önceki senelere göre biraz daha düşük olduğunu, şeker ve çikolata fiyatlarının ise biraz daha yüksek olduğunu belirtti.
Kilis'te Ramazan bayramı dolayısıyla kent merkezinde yaşanan hareketlilik terzilerin yüzünü güldürdü. Bayramlık elbise alan vatandaşlar terzilere akın etti. Terziler, müşterilerinin işlerini yetiştirmek için sabahlara kadar çalışıyor. Terzi esnaflarında işlerin arttığını belirten Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, çırak eksikliği nedeniyle problemler yaşandığını ifade etti.
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