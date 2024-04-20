Bursa\'da İznik Gölü\'nden avlanan gümüş balıkları yurt dışına gönderiliyor

Bursa'da, İznik Gölü'nden avlanan gümüş balıkları, cips haline getirilerek satılması amacıyla Yunanistan başta olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.
Orhangazi ve İznik ilçelerinde 25 yıldır yapılan gümüş balıkçılığında bu sezon havaların ısınmasıyla balıkçılar ağlarını İznik Gölü'ne bırakmaya başladı.
Yılın tamamında yapılması serbest olan ancak sıcak havaların başlamasıyla sezonu açılan gümüş balıkçılığı, Orhangazi, Narlıca, Göllüce, İznik ve Çakırca Su Ürünleri Kooperatiflerine bağlı balıkçılar tarafından yapılıyor.
Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, gazetecilere, döviz getirisi iyi olan gümüş balıkçılığı sezonuna başladıklarını söyledi.
Göl çevresinde faaliyet gösteren 5 kooperatifin üyelerinin yıllık 1000 ton gümüş balığı avladığını belirten Bektaş, İznik'teki kooperatiflerin Orhangazi'dekilere göre daha yüksek kapasiteli olduğunu dile getirdi.
"Öncelikle Yunanistan'a ihraç ediliyor"
Bol av ile başladıkları sezonun bu şekilde geçmesini dileyen Bektaş, "Gümüş balığı Türkiye'de paketlenerek öncelikle Yunanistan'a ihraç ediliyor. Ukrayna hatta Amerika'ya gönderen firmalar var. Bu balıklar oralarda cips haline getirilip, paketlenip satışa sunuluyor. Oralarda cipsin paketinin 4 dolara satıldığını öğrendik." dedi.
Gümüş balığının Türkiye'de de işlenip paketlenebileceğini ifade eden Bektaş, İznik Gölü çevresinde 600-700 tonluk soğuk hava depo yapılırsa paketleme işini üstlenebileceklerini anlattı.
Bektaş, paketleme tesisi kurulması halinde Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla katma değerli olarak ürünü yurt dışına gönderme imkanına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.
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