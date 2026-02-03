Bursa Büyükşehir'in mazot desteği başvuruları başladı - Son Dakika
Ekonomi

Bursa Büyükşehir'in mazot desteği başvuruları başladı

Bursa Büyükşehir\'in mazot desteği başvuruları başladı
03.02.2026 09:06  Güncelleme: 09:08
Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere sağladığı mazot desteğini 5 bin liraya çıkararak başvuruları almaya başladı. Çiftçiler, başvurularını 1 Mart'a kadar online yapabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla sağladığı mazot desteğine başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, geçen yıl başlayan ve 6 bin üreticiye 4 bin lira olarak verilen mazot desteği bu yıl yine yüzde 100 hibeli olacak şekilde 5 bin liraya yükseltildi.

Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin 2 Şubat'ta başlayan başvurularını 1 Mart'a kadar yapması gerekiyor.

Çiftçilerin, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması ve ÇKS sahibine ait traktör ruhsatının bulunması şartı aranıyor.

Başvurular, www.bursa.bel.tr/kirsaldestek adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilirken, değerlendirmelerin ardından sonuçlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sahiplerine bildirilecek.

Hak sahiplerine 5 bin liralık mazot desteği sağlanacak kırsal kalkınma programıyla, üreticilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla geçen yıl hayata geçirdikleri "Mazot Desteği" projesinde bu yıl destek miktarını 5 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Üreticilerin ilkbahar ekim döneminde yakıt maliyetlerini hafifletmeyi amaçladıklarını dile getiren Bozbey, kırsalda tarlaların boş kalmasını istemediklerini, ellerinden geldiğince üretmek isteyen çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir'in mazot desteği başvuruları başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir'in mazot desteği başvuruları başladı - Son Dakika
