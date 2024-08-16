Bursa'da özel endüstri bölgesi ilan edildi, Hatay'daki sanayi alanının sınırları yeniden çizildi

Ekonomi

Bursa'da bir alan özel endüstri bölgesi olarak belirlenirken Hatay'daki Belen Küçük Sanayi Alanı'nın sınırları yeniden çizildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir alanın "Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi Bursa Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesindeki Belen Küçük Sanayi Alanı'nın sınırlarının ise yeniden belirlenmesine karar verildi.