Bursa'da Siyez Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Siyez Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı

Bursa\'da Siyez Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı
23.07.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde nitelikli tarımın artırılması amacıyla dağıtılan Siyez buğdayının ilk hasadını gerçekleştirdi. Biçerdöver desteği ile çiftçilerin üretim verimliliğini artırmayı hedefleyen belediye, hasat sürecinde üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ ilçelerinin kalkınması ve nitelikli tarım yapılması amacıyla dağıtılan Siyez buğdayının ilk hasadı, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan biçerdöver desteğiyle yapıldı.

Bursa'da çiftçilerin gelir düzeyini artırma ve üretim verimliliğini daha yukarıya çekme hedefiyle tarımsal destek çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda üretimi teşvik etmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve BESAŞ işbirliğiyle dağ ilçelerine dağıtılan Siyez buğdayında ilk hasat, Büyükşehir Belediyesi'nin biçerdöver desteğiyle Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından yapıldı. Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde yapılan hasat, üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Muhammer Kılınçaslan, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Hasadı yapılan Siyez buğdayına BESAŞ tarafından alım garantisi verildiğini belirten Kılınçaslan, "Başkanımız bizlere destek veriyor. Biz de üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Siyez, buğdayın atası olarak kabul ediliyor ve bazı kaynaklara göre geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanıyor. Siyez buğdayına olan ilgi, genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. Son yıllarda organik ürünlere yönelik talebin artması, fonksiyonel gıda arayışları, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden gündeme getirdi.

Hasat edilen Siyez buğdayı, işlenerek BESAŞ tarafından Bursalıların sofralarında yer alacak. Glüten oranı düşük olan Siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini içeriyor. Daha fazla demir içeriyor ve genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığı için de sağlık açısından risk taşımıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Siyez Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Siyez Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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