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Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor - Son Dakika

Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor

26.11.2021 10:59
Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaklaşık 2 yıl aradan sonra tekrar açılan, yurt içi ve dışından ziyaretçiler ile sektör temsilcilerini bir araya getiren 3 ayrı makine fuarından yaklaşık 1,5 milyar liralık ticaret öngörülüyor.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaklaşık 2 yıl aradan sonra tekrar açılan, yurt içi ve dışından ziyaretçiler ile sektör temsilcilerini bir araya getiren 3 ayrı makine fuarından yaklaşık 1,5 milyar liralık ticaret öngörülüyor.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde çarşamba günü başlayan 18. Metal İşleme Teknolojileri, 12. Sac İşleme Teknolojileri ile 18. Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı, ulusal ve uluslararası 350'den fazla firma, makine alanlarında yeni teknolojileri tanıtıyor.

Fuarı AA muhabirine değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yılın son çeyreğini fuarcılık anlamında yoğun geçirdiklerini söyledi.

Ersözlü, eylülden başlayıp aralık sonuna kadar en son 2 yıl önce yapılan sektör fuarlarını peş peşe açmaya başladıklarını belirtti.

Katma değerli ürün ihraç etmek adına çok önemli bir fuara ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Ersözlü, şu bilgileri paylaştı:

"BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı, çatısı altında üretimin 3 aşamasını ilgilendiren metal işleme teknolojileri, sac işleme teknolojileri ve otomasyon fuarları açıldı. Bu 3 fuar da uluslararası hüviyeti olan fuarlar. 19 yıldan beri yaptığımız önemli projeler. Bu fuarlar artık dünyada kabul gören bir marka haline geldi. Fuarın ilk gününden itibaren birçok ülkeden ziyaretçiler var. Bunlar katılımcı firmalar için çok önemli. Ülkemizde düzenlenen makine sektörünü ilgilendiren fuarlar içinde BUMATECH Fuarı içerideki katılımın, üretici payının en yüksek olduğu fuar."

Fuara katılanların yüzde 80'inin yerli ve imalatçılar olduğuna işaret eden Ersözlü, bu firmaların da makine sektörüne kendi konularında en büyük üretici ve ihracatçı firmalar olduğunu aktardı.

"Güney Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinden ziyaretçiler görüyoruz"

BUMATECH ile firmaların beklentilerine cevap vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Ersözlü, şöyle devam etti:

"Bu fuarın, katılımcı firmaların ihracat bağlantılarına hatırı sayılır bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Firmaların da beklentisi bu yönde. Şu anda sadece bu fuarda 1,5 milyar liranın üzerinde bir ticaret bekliyoruz. Fuar sonrasında da yapılacak etkinliklerle, bağlantılarla, siparişlerin belli bir süre devam edecek olmasıyla da bu rakam 3 milyar liranın üzerine çıkacak. Son dönemde yurt dışından büyük bir talep aldık. Birçok farklı coğrafyadan, bizim dahi çalışmadığımız coğrafyalardan ziyaretçiler gelmeye başladı. Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri hedef kitlemiz. Bu coğrafyalar haricinde de ziyaretçiler gelmeye başladı. Bu sevindirici. Fuarı gezen Güney Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinden ziyaretçiler görüyoruz. Bu durum aslında fuarın kıtalar arası bilinirliğini gösteren durumu yansıtıyor, buluşma noktası olduğunu gösteriyor."

İlhan Ersözlü, yarın sona erecek fuar süresince ilk günden yakalanan olumlu havanın, etkinlik bittikten sonra da yıla yayılan bir süreç haline gelmesini umduklarını belirtti.

Ziyaretçi profili hakkında bilgi veren Ersözlü, şunları kaydetti:

"Fuara 62 ülkeden ziyaretçi geliyor. Bire bir kaydını yaptıran, TÜYAP ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla getirilen ve kendi imkanlarıyla gelenler var. 62 ülkeden 2 bin 200 civarında iş insanı online kayıt yaptırarak geleceğini deklare etti. Fiziki olarak yaptığımız bu çalışma haricinde MYTUYAP uygulamasıyla ikili eşleştirme programları yapıyoruz. Yurt dışından gelemeyen, programı uymayan ziyaretçileri fuara katılan firmalarla buluşturuyoruz. Bu buluşmalar yıl boyunca devam edecek. 2 bin 200 civarında gelen iş insanı haricinde de fuara katılan firmalarla toplamda yaklaşık 6 bin iş görüşmesi sağlatacağız. Fuara 353 firma katılıyor. Fuara 30 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. 30 bin ziyaretçinin 2 bin 200'ü yurt dışından 28 bini de yurt içinden olur."

Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor
Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor
Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor
Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor

İlhan Ersözlü, Ticaret, Bursa, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa'daki makine fuarlarıyla 1,5 milyar liralık ticaret hedefleniyor - Son Dakika
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