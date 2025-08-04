Bursa\'daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde! Üç aylık geçici mühlet kararı verildi

İstanbul'da faaliyet gösteren PSS Cıvata Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Erdoğan Özdemir hakkında başlatılan konkordato davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, 31 Temmuz 2025 tarihli tensip kararıyla birlikte davacılara 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Mahkeme kararıyla birlikte, borçluların adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca borçluların mahkeme izni olmadan rehin tesisi, kefalet verme, taşınmaz veya işletmenin tesisatını devretme ya da karşılıksız tasarrufta bulunması da yasak kapsamına alındı.

ALACAKLILARIN 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Mahkeme, davacılardan alacaklı olduğunu düşünen kişilerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabileceğini ve konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir neden bulunmadığını delilleriyle birlikte sunmaları gerektiğini bildirdi. Geçici mühletin uzatılması veya süresi dolmadan önce önemli gelişmeler yaşanması durumunda duruşma günü ayrıca belirlenecek.