Ekonomi

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yenilenen sicil müdürlüğü hizmete açıldı.

BESOB Hizmet binasında yenilenen odalarıyla hizmet vermeye başlayan sicil müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen birlik ve federasyon başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de katıldığı programda konuşan Esnaf ve sanatkarların ülkenin ekonomik kalkınmasının bel kemiği olduğunu belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, "Yenilenen ve üyelerimize daha konforlu hizmet verecek olan sicil müdürlüğümüzün, yeni yüzüyle açılışını gerçekleştiriyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız, Bursa'mızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasının bel kemiğidir. Onların emeği, azmi ve alın teri, toplumsal refahımızın en değerli unsurlarından biridir. Bu bilinçle hareket eden birliğimiz, her zaman üyelerimizin yanında olmayı, onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi kendine ilke edinmiştir. Bugün açılışını yaptığımız yenilenen sicil müdürlüğümüz, esnaf ve sanatkarlarımızın işlemlerini daha hızlı, daha verimli ve daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için modernize edilmiştir. Bu yenilik, hizmet kalitemizi artırarak üyelerimizin memnuniyetini sağlama amacımızın bir göstergesidir. Yeni sicil müdürlüğümüzde, teknolojik altyapımızı güçlendirerek, üyelerimizin sicil işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmelerini sağladık. Aynı zamanda, modern ve konforlu bir ortam oluşturarak, hizmet alım sürecini daha keyifli hale getirmeyi hedefledik. Bu vesileyle, kurumsal kimlik çalışmalarımız çerçevesinde logomuzu da yenilediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni logomuz, birliğimizin yenilikçi ve çağdaş vizyonunu yansıtırken, aynı zamanda köklü geçmişimize ve değerlerimize olan bağlılığımızı da simgelemektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın dinamizmini ve Bursa'mızın güçlü ekonomisini temsil eden yeni logomuzla, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Birliğimizin yenilikçi ve vizyoner yaklaşımıyla, esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada açılışını yaptığımız bu yenilikler, sadece bir başlangıçtır. Gelecekte de esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya, onların gelişimini desteklemeye ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Siz değerli üyelerimizin desteğiyle, birliğimizin gücünü ve etkinliğini daha da artıracağız" diye konuştu.

BESOB binasının temelini kendisinin attığını ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, "Bursa'ya yapılan bütün hizmet azsa çoğaltmak için ama çoksa bunu daha büyütmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bursa her şeyin iyisine layıktır" dedi. - BURSA