Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Yenilenen Sicil Müdürlüğü Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Yenilenen Sicil Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'nin Yenilenen Sicil Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yenilenen sicil müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen birlik ve federasyon başkanlarının katılımıyla hizmete açıldı. Yenilenen odalarıyla hizmet vermeye başlayan sicil müdürlüğü, esnaf ve sanatkarların işlemlerini daha hızlı, verimli ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için modernize edildi. Aynı zamanda, yeni logolarıyla birlikte birliğin yenilikçi ve çağdaş vizyonunu yansıtırken, esnaf ve sanatkarların dinamizmini ve Bursa'nın güçlü ekonomisini temsil etmeyi hedefliyor.

17.07.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yenilenen sicil müdürlüğü hizmete açıldı.

BESOB Hizmet binasında yenilenen odalarıyla hizmet vermeye başlayan sicil müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen birlik ve federasyon başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de katıldığı programda konuşan Esnaf ve sanatkarların ülkenin ekonomik kalkınmasının bel kemiği olduğunu belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, "Yenilenen ve üyelerimize daha konforlu hizmet verecek olan sicil müdürlüğümüzün, yeni yüzüyle açılışını gerçekleştiriyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız, Bursa'mızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasının bel kemiğidir. Onların emeği, azmi ve alın teri, toplumsal refahımızın en değerli unsurlarından biridir. Bu bilinçle hareket eden birliğimiz, her zaman üyelerimizin yanında olmayı, onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi kendine ilke edinmiştir. Bugün açılışını yaptığımız yenilenen sicil müdürlüğümüz, esnaf ve sanatkarlarımızın işlemlerini daha hızlı, daha verimli ve daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için modernize edilmiştir. Bu yenilik, hizmet kalitemizi artırarak üyelerimizin memnuniyetini sağlama amacımızın bir göstergesidir. Yeni sicil müdürlüğümüzde, teknolojik altyapımızı güçlendirerek, üyelerimizin sicil işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmelerini sağladık. Aynı zamanda, modern ve konforlu bir ortam oluşturarak, hizmet alım sürecini daha keyifli hale getirmeyi hedefledik. Bu vesileyle, kurumsal kimlik çalışmalarımız çerçevesinde logomuzu da yenilediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni logomuz, birliğimizin yenilikçi ve çağdaş vizyonunu yansıtırken, aynı zamanda köklü geçmişimize ve değerlerimize olan bağlılığımızı da simgelemektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın dinamizmini ve Bursa'mızın güçlü ekonomisini temsil eden yeni logomuzla, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Birliğimizin yenilikçi ve vizyoner yaklaşımıyla, esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada açılışını yaptığımız bu yenilikler, sadece bir başlangıçtır. Gelecekte de esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya, onların gelişimini desteklemeye ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Siz değerli üyelerimizin desteğiyle, birliğimizin gücünü ve etkinliğini daha da artıracağız" diye konuştu.

BESOB binasının temelini kendisinin attığını ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, "Bursa'ya yapılan bütün hizmet azsa çoğaltmak için ama çoksa bunu daha büyütmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bursa her şeyin iyisine layıktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Yenilenen Sicil Müdürlüğü Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:10 Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 17:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Yenilenen Sicil Müdürlüğü Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement