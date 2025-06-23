İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü

Haberin Videosunu İzleyin
İran, Katar\'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23.06.2025 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran, Katar\'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
Haber Videosu

İran'ın, ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik balistik füze saldırısıyla birlikte petrol fiyatları ani bir şekilde geriledi. Sadece 1 saat içinde yüzde 7,2'lik düşüşle varil başına 68,51 dolara kadar gerileyen brent petrolde, son 3 yılın en kötü seanslarından biri yaşandı.

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattı. Balistik füze saldırısı nedeniyle Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Katar'a 10 balistik füze fırlattığı belirtilirken, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

İran'ın saldırısıyla petrol fiyatları sert düştü

İRAN'IN SALDIRISI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

İran'ın saldırısının arından petrol fiyatlarında olağanüstü gelişmeler yaşandı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak yerine ABD üssünü hedef alması petrol fiyatlarını sert düşüş meydana getirdi. Brent petrolün fiyatı, sadece bir saat içinde yüzde 7,2'lik düşüşle varil başına 68,51 dolara kadar geriledi.

SON 3 YILIN EN KÖTÜ SEANSLARINDAN BİRİ

Bu, nisan ayı başından bu yana görülen en sert günlük düşüş ve son 3 yılın en kötü seanslarından biri olarak kayda geçti.

İran'ın saldırısıyla petrol fiyatları sert düştü

ABD BORSALARI DA RAHATLADI

Petroldeki sert düşüş, aynı zamanda ABD borsalarında da rahatlama etkisi yarattı. Enerji şokunun enflasyonu daha da artıracağına dair endişeler hafifleyince, hisse senetleri yukarı yönlü tepki verdi.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Katar, Doha, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Black:
    Dünyada düşüyor, biz sanırım ayrı dünyaların insanıyız 126 6 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    BİZDE KURALDIR YAPILAN ZAM GERİ ALINMAZ. 106 6 Yanıtla
    ercan aksu:
    10 kuruş düşüyor 1 1
  • sedat ümit sarı:
    hadi Türkiyem akaryakıtta indirim yap yüzde 7 85 5 Yanıtla
  • Tuna Han:
    bizde artıyor siyasal İslam farkı 68 13 Yanıtla
  • Sk 06:
    elinde kuran dilinde yalan dolan olanlar soydu memleketi bizde düşmez 58 18 Yanıtla
    ercan aksu:
    Kuran Alemlerin Rabbinin insana hidayet rehberidir. onlar rehber olarak kullanmayıp Allah ile aldatmayı seçtiler. 2 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Kaza yaptıktan sonra babasına kızıp 6. kata çıktı Kaza yaptıktan sonra babasına kızıp 6. kata çıktı
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

01:11
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şam’daki kilise saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki
09:13
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar Besicinin kaybı çok büyük
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük
09:13
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
09:08
Bakan Şimşek’ten “Hürmüz Boğazı“ açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
Bakan Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
09:03
İran’ın nükleer tesislerini vuran B-2’ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD’ye indi
İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
08:56
Altında sürpriz hareketlilik Kimse beklemiyordu
Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
08:52
Gören bir daha baktı 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 03:35:54. #7.13#
SON DAKİKA: İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.