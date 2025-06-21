Bursa\'nın Bebek Konfeksiyonu Gana\'da Tanıtıldı

Bursa'da faaliyet gösteren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri, Gana'nın başkenti Akra'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle BTSO öncülüğünde düzenlenen bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik UR-GE Projesi kapsamında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Akra'daki ticaret bölgelerini ziyaret eden, sezon ürünlerini tanıtan 90 sektör temsilcisi, Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile bir araya geldi.

Bursalı firmaların stantlarını gezen ve ürünleri inceleyen Ablakwa, iki ülke arasındaki hem diplomatik hem de ticari ilişkilerin ilerlediğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ablakwa, "Bebek ve çocuk konfeksiyonu alanında gerçekten güzel ve başarılı bir etkinliğe tanık oldum. Ganalı iş insanlarımız ile burada sergilenen ürünlerin kalitesinden ve tasarımından çok etkilendik. Gerçekten harika bir etkinlik. Ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da Gana ile yeni ticaret bağlantıları kurmayı hedeflediklerini belirterek, " Afrika'nın ticaret için asla ihmal edilmemesi gereken bir bölge olduğuna inanıyorum. Burası yükselen bir değer. Dünyada ticaret daralırken Afrika'da ekonomik bir büyüme var. Bu coğrafyada daha fazla ticari bağlantılar kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bursalı firmaların stantlarını ziyaret eden Türkiye'nin Gana Büyükelçisi Hüseyin Güngör de iki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen dönem arttığına dikkati çekti.

Gana'nın Batı Afrika'ya geçiş için önemli bir merkez olduğunu dile getiren Güngör, ihracat rakamlarının artacağına inandığını vurguladı.

Gana Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stephen Miezan da Akra ile Bursa arasında yeni ticaret köprüsü kurulduğunu, bu adımların iki ülke arasındaki ticarete ciddi katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

"Organizasyonda somut siparişler aldık"

Bursalı iş dünyası temsilcileri, Akra'da düzenlenen iş görüşmelerini değerlendirdi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, organizasyonun oldukça verimliği geçtiğini belirterek, yoğun bir programa imza atıldığını, amaçlarının sektöre katkı sunmak ve firmaların dünyaya açılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

BTSO Meclis Üyesi ve sektör temsilcisi Mesut Okyay da "Ekonominin durağan olduğu bu dönemde Gana'da yapılan bu iş görüşmeleri, firmalarımıza motivasyon sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ticaretinin krize girdiği dönemde Gana'ya gelmelerinin önemine dikkati çeken sektör temsilcilerinden Selahattin Mizan da "Bize düşen, ihracat pazarlarında yer almaya çalışmak. Organizasyonda somut siparişler aldık. Birçok firmayı iletişim listemize ekledik. Kurduğumuz iş bağlantılarını devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinden Serkan Çetintaş da UR-GE projelerinin firmasının yeni pazarlara açılmasında önemli katkı sağladığının altını çizdi.