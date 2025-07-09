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Ekonomi

Bursa'nın Sanayi Gücü Artıyor

Bursa\'nın Sanayi Gücü Artıyor
09.07.2025 11:16
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Bursa Ticaret Borsası üyeleri, İSO İkinci 500 listesinde 9 firmayla temsil edildi.

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırması, Bursa Ticaret Borsası üyelerinin üretim gücünü ve ülke ekonomisindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl listede 7 üye firmayla temsil edilen Bursa TB, bu yıl listede 9 üye firmayla yer aldı. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bu performansın Bursa'nın üretim kapasitesi ve rekabetçiliğini bir kez daha tescillediğini vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl Türkiye sanayisinin nabzını tutan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. Üretimden net satışlar baz alınarak hazırlanan ve ağırlıklı olarak KOBİ niteliğindeki sanayi kuruluşlarını kapsayan araştırmada, Bursa'dan toplam 37 sanayi kuruluşunun yer aldığını kaydeden Başkan Özer Matlı, bu firmalardan 9'unun bağlı bulundukları odanın yanı sıra, Borsa kotasyonuna konu ürünlerin alım satımı dolayısıyla aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası üyesi olduklarını ifade etti.

Borsa üyesi 9 firma Türkiye'nin devler liginde

İSO 500'de yer alan 11 firma ile birlikte, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında Borsa üyesi firma sayısının 20'ye yükseldiğini belirten Başkan Matlı, firmaları başarılarından dolayı tebrik ederken; "İSO İkinci 500 listesinde yer alarak bizleri gururlandıran; Harput Tekstil (47.), Özdilek (182.), Göliplik Şeremet Tekstil (212.), Yörsan Süt ve Süt Ürünleri (222.), Akbaşlar Tekstil (309.), Bolacalar Un (341.), Coats (Türkiye) İplik Sanayi (345.), Fistaş Fantazi İplik (356.) ve Bursa'daki şubesiyle üyemiz olan Özgüllü Süt Mamulleri (162.) firmalarımızı, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Bu başarı, firmalarımızın özverili çalışmaları, yenilikçi yaklaşımları ve güçlü üretim kapasitelerinin bir sonucudur" diye konuştu.

"Bursa sanayisi üretim ve ihracatta öne çıkıyor"

Ülke sanayisinin lokomotifi olan firmaların gösterdikleri performansın son derece değerli olduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 İSO İkinci 500 raporu, firmaların zorlu ekonomik şartlara rağmen üretim ve ihracatlarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyarken; artan finansman maliyetleri ve enflasyonist baskılar nedeniyle karlılıkta bir miktar gerileme yaşandığına işaret etmektedir. Buna rağmen ihracattaki ivme, teknoloji yatırımlarındaki artış ve Anadolu sanayisinin güç kazanması, gelecek dönem için umut verici bir tablo sunmaktadır.

Bursa Ticaret Borsası olarak memnuniyetle belirtmek isterim ki; tarım, gıda ve tekstil gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren üyelerimiz, bu yıl da İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde artan sayılarla yer alarak şehrimizin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü bir kez daha tescillemiştir. Bu başarı hem firmalarımızın hem de Bursa'nın sürdürülebilir sanayi vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. Listede yer alan tüm üyelerimizi içtenlikle kutluyor, Bursa Ticaret Borsası olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Üretim, Finans, Borsa, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın Sanayi Gücü Artıyor - Son Dakika

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